"Dove nascono i silenzi", il romanzo di Claudia Conte sulle ferite invisibili della famiglia

Dove nascono i silenzi è il nuovo romanzo di Claudia Conte, autrice, giornalista e divulgatrice impegnata sui temi del disagio giovanile, dell’educazione e della prevenzione del bullismo. Nel suo lavoro, Conte ha spesso affrontato il tema delle fragilità emotive degli adolescenti. Questo libro si inserisce in quella stessa linea, scegliendo però la forma narrativa del romanzo.

La storia ruota attorno a una famiglia apparentemente ordinaria. Il padre, Salvatore, è un uomo stimato sul lavoro, disciplinato e convinto sostenitore di valori tradizionali come ordine, rigore e decoro. Dentro le mura domestiche, però, quel bisogno di controllo si traduce in un clima di pressione costante. Accanto a lui c’è Carmela, la moglie, che prova a mantenere l’equilibrio familiare evitando lo scontro diretto. I figli reagiscono in modo diverso: Eugenio scivola progressivamente verso la ribellione e l’autosabotaggio, mentre Iside interiorizza il conflitto, assumendosi responsabilità che non dovrebbero appartenere a un’adolescente.

Il romanzo procede più per osservazione che per azione. Conte racconta la tensione quotidiana attraverso piccoli episodi domestici: commenti, rimproveri, silenzi, aspettative. Non ci sono grandi eventi traumatici, ma una successione di micro-dinamiche che, nel tempo, producono distanza e fratture emotive.

Lo stile è semplice e diretto, con una struttura narrativa lineare. L’autrice evita effetti melodrammatici e punta piuttosto a mettere in evidenza i meccanismi psicologici che si formano dentro le relazioni familiari: il controllo, il senso di colpa, la difficoltà di esprimere il dissenso.

Il titolo sintetizza bene il tema centrale del libro. I silenzi non sono solo assenza di parole, ma diventano strumenti di difesa, adattamento o sopravvivenza. Dove nascono i silenzi è quindi un romanzo che si colloca a metà strada tra narrazione e riflessione sociale, concentrato su un interrogativo preciso: come si formano, dentro una famiglia, le fragilità che poi accompagnano i ragazzi nella vita adulta.