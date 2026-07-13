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Egitto, scoperta una tomba di 3.000 anni vicino a Luxor

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Il sepolcro, appartenuto a un uomo di nome Paser, è stato portato alla luce da una missione archeologica olandese

La tomba - (Dal profilo Facebook del ministero egiziano del Turismo e delle Antichità)
La tomba - (Dal profilo Facebook del ministero egiziano del Turismo e delle Antichità)
13 luglio 2026 | 15.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una tomba risalente a circa 3.000 anni fa è stata scoperta nei pressi di Luxor, nel sud dell'Egitto. L'annuncio è stato diffuso dal ministero egiziano del Turismo e delle Antichità, che vede nella nuova scoperta un ulteriore impulso alla valorizzazione del patrimonio archeologico nazionale e al rilancio del turismo, settore strategico per l'economia del Paese. Il sepolcro apparteneva a un uomo di nome Paser ed è stato individuato da una missione dell'Università di Leiden, nei Paesi Bassi, impegnata negli scavi nella necropoli tebana dell'area di Gourna.

Secondo gli archeologi olandesi, lo stile artistico delle iscrizioni consente di datare la tomba al periodo ramesside, compreso tra la XIX e la XX dinastia dell'antico Egitto. La struttura riprende il tipico impianto delle tombe private tebane del Nuovo Regno (1570-1069 a.C.): un cortile a cielo aperto conduce a una cappella scavata nella roccia con pianta a "T" rovesciata, sotto la quale si trovano le camere funerarie.

Nel cortile sono stati rinvenuti diversi elementi architettonici in ottimo stato di conservazione, tra cui una panca in mattoni crudi destinata a sostenere una stele funeraria e una scala con rampe laterali che conduce all'ingresso del sepolcro. All'interno della tomba, le iscrizioni riportano il nome di Paser e lo raffigurano mentre rende omaggio a diverse divinità all'interno di santuari. In altre scene è rappresentato insieme alla moglie, seduto davanti a una tavola delle offerte, secondo l'iconografia tipica dell'epoca. Gli studiosi hanno reso noto che le attività di documentazione e di ricerca proseguiranno nei prossimi mesi per ricostruire l'identità di Paser e approfondire il contesto storico e archeologico in cui visse. La scoperta si inserisce in una serie di importanti ritrovamenti annunciati dall'Egitto negli ultimi anni. Le autorità puntano infatti sulla valorizzazione del patrimonio archeologico per rafforzare l'attrattività internazionale del Paese e sostenere il turismo culturale, una delle principali fonti di entrate in valuta estera.

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luxor tomba 3mila anni fa egitto tomba luxor scoperta egitto news archeologia news
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