Esce '1999', il nuovo libro di Domenico Trischitta

A cavallo di due millenni, due secoli e due anni. La raccolta '1999', il nuovo libro di Domenico Trischitta per le edizioni 'Fuoriasse', nasce in un momento di trapasso epocale. L’ultima notte prima del capodanno del 2000 chiude un periodo storico che forse non ci appartiene più, di fronte alle emergenze climatiche e sociali, e alle perdite di valori a cui 25 anni dopo assistiamo. Eppure, oggi come allora, tutto sembra ancora diluito e amplificato, come se i personaggi di quell’ultimo dell’anno 1999 si fossero dati appuntamento per rivivere ancora quella fatidica ultima notte.

'1999' verrà presentato ufficialmente il 14 febbraio, presso l'auditorium di San Benedetto del Tronto alle 18.00, e, successivamente, sabato 15 febbraio alle ore 17.00, nella Sala degli artisti di Fermo. Oltre all'autore Domenico Trischitta, saranno presenti il critico letterario Daniela Marcheschi e Andrea Cardarelli. In occasione della presentazione del 14 verranno esposte opere di Maurizio Governatori e Pierluigi Abbondanza. Saranno inoltre eseguite musiche dal vivo di Paolo Persia.

Domenico Trischitta è uno scrittore, giornalista e drammaturgo catanese. Esordisce come autore teatrale nel 1999 al Teatro Quirino di Roma con il testo 'Sabbie Mobili'. Come scrittore è autore dei romanzi 'Una raggiante Catania' (2° edizione Algra Edizioni, 2021) vincitore del Premio Martoglio 2009, 'Glam City' (Avagliano editore, 2014); 'L’Oro di San Berillo' (Algra editore, 2015) e la raccolta di racconti 'Le lunghe notti' (Avagliano editore, 2016). Nel 1995 è stato aiuto regista di Franco Battiato nel 'Socrate Impazzito' di Manlio Sgalambro. Nel 2011 ha partecipato al documentario 'Sicilia di sabbia' di Massimiliano Perrotta, raccontando la Catania del vecchio quartiere San Berillo.