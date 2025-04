Guerri membro onorario dell'Accademia letteraria ateniese

Lo storico e scrittore Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, che custodisce la casa-museo di Gabriele d'Annunzio a Gardone Riviera (Brescia), è stato nominato membro onorario dell'Accademia Letteraria 'Parnassos' di Atene, su proposta del vicepresidente dell'Accademia, il professor Gerasimos Zoras dell'Università di Atene.

Con questo gesto, l'Accademia 'Parnassos' - la più antica istituzione culturale della Grecia, fondata nel 1865 - ha voluto non solo rendere omaggio "all'opera molteplice e fruttuosa" di Giordano Bruno Guerri, ma anche rievocare "un momento di altissimo valore simbolico": la cerimonia che, esattamente 125 anni fa, il 24 gennaio 1899, vide l'ingresso di Gabriele d’Annunzio tra i suoi membri onorari. Quella sera, il Vate, accompagnato dall'attrice Eleonora Duse, ricevette il diploma onorifico e pronunciò la sua famosa "Orazione agli Ateniesi".

Guerri ha commentato: "È per me un onore raro e prezioso ricevere questo riconoscimento dalla più antica istituzione culturale della Grecia, patria del pensiero e della bellezza. Nella sua 'Orazione agli Ateniesi' d'Annunzio parlò di una nuova primavera dello spirito, e io oggi sento di raccogliere quel seme: il Vittoriale non è solo memoria, ma futuro che arde".

Con questo riconoscimento, l'Accademia 'Parnassos', spiegano le motivazioni, ha voluto celebrare "l'opera ricca e poliedrica di Giordano Bruno Guerri, e in particolare il suo instancabile impegno come presidente del Vittoriale degli Italiani, luogo simbolo della cultura e dell'identità italiana, tra le case museo più visitate al mondo".

L'Accademia letteraria 'Parnassos', sin dalla sua fondazione (1865) ha incluso tra i suoi soci più di cento famosi letterati italiani, come per esempio Niccolò Tommaseo (1879), Terenzio Mamiani della Rovere (1878), Giosuè Carducci (1897), Baldassare Ladislao VI Principe Odescalchi (1897), Gioacchino Volpe (1933), Ettore Romagnoli (1933), Ettore Paratore (1958), Giulio Ferroni (2000), cardinale Gianfranco Ravasi (2016). Inoltre, il 20 febbraio 1976, è stato stipulato un gemellaggio tra 'Parnassos' e l'Accademia Arcadia di Roma.