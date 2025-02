'Il Cielo sopra Firenze', mostra delle opere di Emanuele Giannelli

Le sculture monumentali dell'artista Emanuele Giannelli svettano in due luoghi del centro storico di Firenze: The Watcher (5 metri) è installata sul lato destro della Basilica di San Lorenzo, e due "Korf17" (5 metri) ai due lati del portone di ingresso della sede della Regione Toscana, Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo.

Il titolo della mostra" Giannelli. Il Cielo sopra Firenze", promossa dall'Opera Medicea Laurenziana e dalla Regione Toscana fino al 15 maggio 2025, è volutamente tratto dal capolavoro cinematografico del regista tedesco Wim Wenders, e racconta degli sguardi rivolti al cielo, differentemente: alla ricerca di una dimensione spirituale o all’immersione nella visionarietà, delle tre figure monumentali installate a Firenze. Ma dall'opera di Wenders, Giannelli non ha preso in prestito solo il titolo, ma anche una serie di pensieri e riflessioni, quanto mai urgenti e stringenti, che conducono la visione wenderiana a quel processo di visionarietà che è il comune denominatore anche di tutte le sculture di Giannelli: "In una società, come quella contemporanea, in cui l'orizzonte umano si è accorciato al punto da sparire e sprofondare nel virtuale, tutti i cieli sembrano essere molto distanti da una naturale visione filosofica e spirituale. Eppure, il cielo è la parte più tangibile dell’immaterialità".

Emanuele Giannelli, il cui lavoro si muove profondamente nel concetto di "visionarietà", con le opere che costituiscono la mostra di Firenze, "The Watcher" e "Korf17", invita a portare lo sguardo in un altrove, alla ricerca di una dimensione filosofica e spirituale, ad una visione fantastica, ad una percezione trascendente. "The Watcher" è un uomo in cammino, con lo sguardo e con la mente: la sua posa, con i muscoli in estrema tensione, mette in evidenza la figura nell’atto di scrutare l'universo. Solenne e ieratica, "Korf17" è una scultura monumentale di cinque metri che si erge imperante nell’atto di scrutare uno spazio molto distante attraverso una maschera per l’immersione nella realtà virtuale. Fissa come una sentinella, Kork17 trascina l'osservatore al di là del reale.