Impresa, Piuri (Fnm): "Le imprese hanno una responsabilità civile"

“Nel contesto attuale che vede sempre più, in termini di vita sociale, l'affermarsi di un individualismo spesso esasperato, l’impresa deve essere consapevole che ha addosso una responsabilità civile che è molto di più della responsabilità sociale d’impresa. Il Gruppo Fnm si è preso l'impegno di sviluppare e portare avanti il tema della responsabilità civile che implica la consapevolezza di essere comunità che sta insieme perché ha un obiettivo ed è in connessione con altre comunità. Una comunità che deve prendersi cura delle persone che ne fanno parte”. È il pensiero di Marco Piuri, direttore generale Fnm, il Gruppo che ha organizzato a Milano, nella sede della Veneranda Fabbrica del Duomo, il seminario di approfondimento ‘Museo, museo diffuso, non museo - Quando la passione per la storia è un’impresa’.

L’incontro è stato pensato come “momento di studio e di approfondimento” per stimolare una riflessione sulle sfide attuali della cultura d’impresa e il ruolo delle aziende nella crescita della comunità locale: “Il nostro gruppo si occupa di mobilità, creiamo connessioni - riprende il dg - Non esiste forma di vita che non sia in relazione e per la missione che ha il nostro gruppo, dobbiamo consentire relazioni. Ci occupiamo di infrastrutture di mobilità, mettiamo in connessione, creiamo relazioni, creiamo opportunità per cui poi le persone possono incontrarsi. Questa è la sfida”. Durante il seminario Fnm ha illustrato le principali azioni di cultural heritage del Gruppo, con un particolare focus al Museo dei trasporti che nascerà a Saronno: “In questo seminario abbiamo approfondito uno specifico strumento, quello del museo, perché stiamo realizzando il Museo della nostra impresa. È un tema di cultura di impresa che è a pieno titolo parte di quella che è la cultura del mondo, dell'essere persone che vivono in comunità. Siamo molto contenti di riuscire a costruire un percorso utile per tutti”, ha concluso.