Kamala Harris, '107 giorni' per una sfida impossibile

Poco più di tre mesi, per l'esattezza '107 giorni', come quelli che danno il titolo al suo libro, per salire a bordo di una barca che affondava - la presidenza Biden, sconvolta dalle accuse di inadeguatezza dell'anziano leader - e affrontare la sfida frontale contro un avversario coriaceo (e misogino) come Donald Trump. Partire da zero, costruirsi un programma, stringere alleanze, respingere attacchi, attraversare in infinite conferenze e strette di mano un paese enorme come gli Stati Uniti. La Storia racconta che questa sua battaglia - l'ultima finora di una vita in prima linea - Kamala Harris l'ha persa (e con lei una 'certa' America), ma oggi la vice di Joe Biden in un libro in uscita presso La Nave di Teseo nella collana i Fari (pp. 432, 22 euro) ci racconta come.

Il 21 luglio 2024 - arrendendosi a attacchi e pressioni dei suoi stessi alleati - Joe Biden annunciò che non si sarebbe ricandidato, pur avendo in tasca la nomination democratica. Gettando la spugna, per evitare pericolose lacerazioni, indico' il suo sostegno alla sua vice, Kamala Harris, che oggi racconta la sua versione in un memoir intenso che rappresenta una testimonianza diretta sulle sfide della leadership all’interno della democrazia americana. La Harris ha dovuto affrontare - quasi senza preparazione - una delle campagne elettorali più frenetiche e sotto pressione di sempre: inevitabili gli errori, ma anche le sfide coraggiose davanti a una palese ostilità dentro e fuori dal partito democratico.

Prima donna a ricoprire la carica di vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha affrontato questa campagna così come ha vissuto la sua esperienza sul fronte giudiziario: ha cominciato la sua carriera nell’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Alameda, quindi è stata eletta procuratore distrettuale di San Francisco, quindi come procuratore generale della California ha perseguito gruppi criminali internazionali e le attività fraudolente di grandi banche e università private. Arrivata in Senato ha lottato per i diritti civili, quelli degli immigrati e per il diritto al voto e come vicepresidente, ha guidato iniziative per affrontare la povertà infantile, la violenza e le armi, il debito studentesco, la salute delle madri e i diritti riproduttivi, la pandemia e i cambiamenti climatici. Per alcuni la sua carriera politica è finita con la sconfitta del 4 novembre 2024, ma il libro racconta la tenacia di una donna che non è abituata alla parola 'resa'.