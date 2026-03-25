Musica, spettacolo e industrie creative al WMF 2026: Dardust primo artista del Music Fest

Il WMF – We Make Future, il più grande evento sull’innovazione digitale, l’intelligenza artificiale e la tecnologia, ideato e organizzato da Search On Media Group, torna a BolognaFiere dal 24 al 26 giugno, riunendo il meglio dell’innovazione globale. Articolata in tre giornate, la manifestazione valorizza 14 settori, ciascuno dedicato a un’industria strategica, rafforzando il posizionamento del WMF come piattaforma di riferimento per lo sviluppo dell’economia del futuro e abbracciando ambiti come intelligenza artificiale, cybersecurity, deep-tech, space economy e industria culturale e dell’intrattenimento. Tra questi, l’Entertainment & Cultural Industry emerge come spazio di convergenza per aziende, associazioni, professionisti e realtà che guidano l’innovazione nel settore culturale e creativo.

"Il settore della cultura e dell’intrattenimento è un ecosistema dinamico in cui convergono numerose filiere: dalla musica al cinema, dallo sport tradizionale agli eSports, fino al gaming, alle performing arts e alla cultura digitale. Il WMF non si limita a raccontare queste trasformazioni, ma le integra attivamente in un network che mette in relazione artisti, creator, imprese tecnologiche, investitori e istituzioni. Il nostro obiettivo è valorizzare il ruolo dell’industria culturale e dell’intrattenimento come motore di innovazione, anche grazie a un’integrazione sempre più profonda con l’intelligenza artificiale e il digitale", afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF.

Tra le principali iniziative dedicate all’industria culturale e dell’intrattenimento, il WMF Music Fest torna con una nuova edizione che animerà il Mainstage per tre giorni, intrecciando arte, innovazione e futuro in un ecosistema creativo e condiviso. Il programma prevede concerti, DJ set e performance live con artisti di rilievo nazionale e internazionale, che negli anni hanno incluso Manuel Agnelli, Dargen D’Amico, Irama, GAIA, N.A.I.P., Big Mama, Sarah Toscano, La Rappresentante di Lista e Fatoumata Diawara, consolidando un modello che valorizza grandi nomi e nuove proposte in un contesto internazionale. Primo artista annunciato del 2026 è Dardust, che torna sul Mainstage con una tappa ufficiale del tour europeo 'Urban Impressionism': un live che fonde musica, suggestioni visive e architettura sonora, confermandosi come uno dei progetti più originali della scena contemporanea.

"Con la rinnovata presenza di Dardust, il Music Fest si conferma l’anima creativa del WMF, uno spazio in cui musica e innovazione si incontrano, offrendo agli artisti emergenti e al pubblico internazionale un’esperienza unica e coinvolgente", dichiara Lombardo che aggiunge: "Gli artisti sul Mainstage non sono solo grandi nomi del panorama internazionale, ma veri interpreti dell’innovazione e sostenitori di un ideale di sviluppo sociale, condividendo con il pubblico la propria arte e le proprie storie. La loro musica contribuisce attivamente alla costruzione di un futuro inclusivo, sostenibile e condiviso".

Ampio spazio è dedicato ai giovani talenti con la Call per Band Emergenti, aperta fino al 16 aprile: la band vincitrice si esibirà sul Mainstage, mentre le altre selezionate porteranno le proprie performance sul palco dedicato ai nuovi talenti. Lo stage Future of Music & Art sarà invece il punto d’incontro tra musica, tecnologia e creatività, con talk, panel ed interviste di artisti come Pau dei Negrita e professionisti del settore come Matteo Montefusco, CEO di RDS. Lo spazio dedicato allo Sport & eSport Fest celebra lo sport in tutte le sue forme, tradizionali -con campi da gioco in cui sfidarsi con colleghi e amici- e digitali. Atteso il debutto della prima edizione europea del Torneo di Drone Soccer, una disciplina emergente che fonde sport, tecnologia e spettacolo: droni telecomandati si sfidano in un’arena sospesa tra competizione e intrattenimento. L’evento, organizzato in collaborazione con la FIDA – Federation of International Dronesoccer Association, include anche incontri amichevoli con squadre internazionali e rappresenta un passo importante per l’internazionalizzazione della disciplina. Parallelamente, appassionati e professionisti possono partecipare a tornei di eSport, sfide competitive e attività interattive, testando nuove tecnologie sportive e confrontandosi con pro player.

Il Visual Art & Gaming Fest è l’evento dedicato al mondo videoludico, alla cultura digitale e all’intrattenimento creativo. In uno spazio di 300 mq, i partecipanti possono esplorare le ultime innovazioni del gaming, dai titoli classici al retrogaming, dalle esperienze VR alle nuove proposte interattive. L’area ospita tornei, demo e attività live che permettono di immergersi nella storia e nelle tendenze più avanzate del settore, offrendo un contesto internazionale in cui artisti, sviluppatori e appassionati possono sperimentare, confrontarsi e condividere esperienze. Annunciata anche una nuova edizione dell’Innovation Film Fest, la kermesse dedicata al cinema come forma d’arte in continua evoluzione e dispositivo culturale capace di dialogare con le trasformazioni del presente e del futuro. Al centro dell’evento ci sono proiezioni, talk, panel e momenti di confronto che esplorano il rapporto tra cinema, nuove tecnologie e linguaggi contemporanei, indagando temi come intelligenza artificiale, visual storytelling e contaminazioni tra estetiche tradizionali e mondi digitali. Elemento distintivo dell’Innovation Film Fest le Call per Cortometraggi e per Sceneggiature, che offrono a registi, autori e creativi di tutto il mondo l’opportunità di proporre lavori originali e visionari, con premiazioni e proiezioni nell’ambito della tre giorni. Con una formula che combina proiezioni, discussioni con professionisti del cinema, premi e momenti di riflessione sulle nuove prospettive narrative, l’Innovation Film Fest conferma l’impegno del WMF nel valorizzare il cinema come strumento di innovazione culturale e tecnologica.

WMF apre nuovamente le Call Artistiche, un’occasione unica per musicisti, artisti tech, busker e creativi di presentarsi davanti a un pubblico internazionale e far parte di un ecosistema creativo in continua evoluzione. Fino al 16 aprile sarà possibile candidarsi al Contest Band Emergenti, alla Call for Busker, alla Call for Show, alla Call for AI Artist, alla Call per Cortometraggi e alla Call per Sceneggiature di cortometraggi. Ogni iniziativa è gratuita e offre la possibilità di esibirsi o presentare i propri progetti in un contesto internazionale, valorizzando talento, innovazione e sperimentazione e contribuendo a costruire un’esperienza di intrattenimento e cultura unica all’interno del WMF.

WMF - We Make Future, La più grande Fiera Internazionale e Festival sull'Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e l’Innovazione Digitale Il 24 - 25 - 26 giugno 2026, presso BolognaFiere, torna il WMF - We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’artificial intelligence, della tecnologia e dell’innovazione digitale e sociale, insieme ai principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 73.000 presenze da 90 Paesi nel 2025, +700 espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, + 2.800 B2B meeting organizzati, 3.000 tra startup e investitori, e partner coinvolti per un portafoglio di investimenti pari a 1.500 miliardi, +304 miliardi di AUM, oltre 72,8 miliardi di dollari in operazioni finanziate e più di 17.000 round di investimento gestiti, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Saudi Makes Future è l’edizione saudita di WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata e piattaforma globale di riferimento per l’innovazione, l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie. Sviluppato attraverso la collaborazione tra Search On Media Group, WMF – We Make Future e PNG Saudi, l’evento si terrà dal 14 al 16 dicembre 2026 a Riyadh, presso il Riyadh International Convention & Exhibition Center. In continuità con la visione, l’esperienza e l’architettura tematica del WMF, Saudi Makes Future declina il format in chiave AI, articolandosi in 14 settori strategici che esplorano l’impatto dell’Intelligenza Artificiale su business, industria, società e istituzioni. Inserito nel quadro della Saudi Vision 2030, l’evento si propone come una piattaforma internazionale di incontro, cooperazione e sviluppo, rivolta ad aziende, startup, investitori e stakeholder interessati a nuove opportunità di crescita, formazione e innovazione nel Medio Oriente e a livello globale. Search On Media Group - Humans Leading Innovation Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Event Agency - che organizza il WMF e altri eventi proprietari e per clienti - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.