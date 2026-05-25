'Open to Work', la guida di LinkedIn per orientarsi nel lavoro che cambia

Con il mondo del lavoro trasformato dall’intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione e da nuove competenze sempre più richieste, arriva in libreria un volume che punta a diventare una bussola per orientarsi nel cambiamento. Esce domani, martedì 26 maggio, "Open to Work" (pagine 256, euro 20,00), firmato da due figure chiave di Linkedin, il più grande network professionale al mondo, Ryan Roslansky e Aneesh Raman.

Pubblicato da Limina, il libro si presenta come una guida accessibile e concreta per aiutare professionisti, studenti e lavoratori a diventare protagonisti della propria carriera in una fase storica segnata da cambiamenti profondi e rapidissimi. “Il futuro non è di chi resiste al cambiamento. Il futuro è di chi lo cavalca”: è questo il messaggio centrale del libro, che unisce dati, esempi reali e consigli pratici per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro senza subirle. Gli autori attingono infatti all’esperienza maturata attraverso la piattaforma LinkedIn e all’analisi delle carriere di oltre un miliardo di utenti nel mondo. In "Open to Work" trovano spazio storie autentiche di persone che hanno reinventato il proprio percorso professionale, insieme a strumenti operativi per sviluppare competenze considerate sempre più decisive: adattabilità, creatività, capacità relazionali e apprendimento continuo. Particolare attenzione viene dedicata anche all’impatto dell’intelligenza artificiale, vista non come una minaccia ma come un’opportunità da integrare nel proprio lavoro senza perdere unicità e visione personale. Uno degli elementi più pratici del libro è il piano d’azione strutturato in 30, 60 e 90 giorni, pensato per aiutare il lettore a ridefinire obiettivi professionali, rafforzare il proprio profilo e individuare nuove opportunità di crescita.

Ryan Roslansky, amministratore delegato di LinkedIn e vicepresidente esecutivo di Microsoft per Office e Copilot, è oggi una delle figure più influenti nel dibattito globale sul futuro del lavoro. Aneesh Raman, ex giornalista internazionale della Cnn e speechwriter dell’ex presidente americano Barack Obama, guida invece le iniziative globali di LinkedIn dedicate alle opportunità economiche e professionali nell’era digitale. Più che un semplice manuale, "Open to Work" si propone quindi come un invito a prendere in mano il proprio futuro professionale, trasformando il cambiamento in una possibilità concreta di crescita.