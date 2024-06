'Ottobre nero', Stefano Piazza analizza il conflitto Israele-Palestina

In libreria per Paesi Edizioni

"Ottobre nero. Il dilemma israeliano da Hamas all’Iran" è il titolo del nuovo saggio di Stefano Piazza, giornalista svizzero e docente universitario esperto di sicurezza e fondamentalismo islamico. Il libro, pubblicato da Paesi Edizioni, esplora la tragedia che ha investito Israele prima e la Palestina dopo, ad opera dei terroristi di Hamas. Il saggio non intende essere un'esegesi del conflitto storico tra ebrei e musulmani, né tantomeno assegnare colpe indistinte, ma piuttosto offrire una distinzione chiara dei fatti, evitando generalizzazioni.

Il titolo stesso, 'Ottobre nero', richiama volutamente a Settembre nero, l’organizzazione terroristica palestinese degli anni Settanta, responsabile di dirottamenti aerei e attentati culminati con la strage di 11 atleti israeliani nel 1972 alle Olimpiadi di Monaco di Baviera.

Stefano Piazza, giornalista svizzero, esperto di sicurezza e fondamentalismo islamico, è docente universitario. Scrive di affari esteri per Panorama e La Verità, dove cura anche i podcast 'Occhi sul terrorismo' e 'Le Regine del Crimine'. Per Paesi Edizioni ha pubblicato come co-autore 'Allarme Europa' (2017), 'I semi del male' (2020), 'Il centravanti e la Mecca' (2022).