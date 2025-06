Union Jack della battaglia di Trafalgar all'asta a Londra

Un raro vessillo britannico issato dal vascello HMS Spartiate, nave da guerra della Royal Navy britannica con 74 cannoni, durante la celebre Battaglia di Trafalgar sarà uno dei pezzi di punta di The Exceptional Sale da Christie's, prevista per il 1° luglio, nell'ambito della Classic Week London. La bandiera, u'autentica Union Jack sopravvissuta al fuoco della battaglia, ha una stima compresa tra 500.000 e 800.000 sterline (circa 585.000 – 940.000 euro).

L’asta celebra uno degli scontri navali più significativi della storia: la vittoria britannica a Trafalgar il 21 ottobre 1805, che pose fine alla minaccia di invasione napoleonica e diede il via a oltre un secolo di dominio britannico sui mari. Il vessillo, conservato in modo straordinario, presenta segni visibili di danni da combattimento: analisi condotte dalla Zaricor Flag Collection - che lo propone oggi sul mercato - hanno rivelato frammenti metallici incastonati nel tessuto e una lacuna semicircolare su un bordo, verosimilmente causata dall'impatto di una palla di cannone. Sono stati trovati anche frammenti di legno, probabilmente derivanti dagli alberi della nave colpiti durante lo scontro. La bandiera sarà visibile al pubblico nella sede londinese di Christie's dal 26 giugno al 1° luglio.

"L'ammiraglio britannico Horatio Nelson fu uno dei primi comandanti navali a issare la Union Jack in battaglia, e poter osservare una delle stesse bandiere sventolate dalla sua flotta 220 anni fa è qualcosa di straordinario e ispirante", ha dichiarato Thomas Venning, responsabile del Dipartimento Libri Antichi di Christie's Londra.

Il vessillo che andrà all'asta misura 232 cm di altezza per 352 cm di larghezza, ed è uno dei soli tre Union Jack integri noti sopravvissuti a Trafalgar. Fu conservato da James Clephan, secondo tenente della Spartiate, e rimase nella sua discendenza fino all'acquisizione da parte di Benjamin Reed Zaricor nel 2009. Era consuetudine all'epoca che ufficiali minori ricevessero come premio di guerra le insegne delle navi.

Interessante anche l'aspetto storico del disegno della bandiera: la Union Jack usata a Trafalgar era la seconda versione ufficiale, introdotta nel 1801 con 'Unione con l'Irlanda. L'esemplare della Spartiate presenta una versione artigianale e imprecisa della croce di San Patrizio, a dimostrazione della natura cucita a mano dei vessilli dell'epoca.

Nelson ottenne la vittoria nonostante l'inferiorità numerica: 27 navi britanniche contro 33 navi franco-spagnole, dotate di circa 420 cannoni in più e quasi il doppio degli uomini. La strategia del leggendario ammiraglio britannico fu tanto audace quanto efficace: divise la flotta in due colonne, tagliando trasversalmente la linea nemica e provocando un corpo a corpo navale dove la superiorità britannica in manovra e artiglieria si rivelò decisiva. Venti delle 33 navi nemiche furono catturate; nessuna nave britannica andò persa. Nelson morì in battaglia, ma la sua tattica divenne un simbolo della genialità militare.

(di Paolo Martini)