Dazi, informativa urgente del Ministro Urso sulle conseguenze e sulle iniziative

“A rischio il 10% dell’export italiano negli Stati Uniti”, ha dichiarato il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso nel corso di un’informativa urgente resa alla Camera e al Senato sulle conseguenze sul sistema produttivo italiano sull’introduzione dei dazi da parte del Governo americano e sulle iniziative dell’Esecutivo a tutela delle imprese e dell’occupazione. “I dazi imposti faranno male alle imprese e per questo l’Italia e l’Unione europea devono procedere sulla strada del negoziato con gli Stati Uniti”, ha aggiunto Urso, che ha quindi sottolineato l’importanza del ruolo dell’Europa e della necessità di una politica industriale comune dopo anni di “liberi tutti”. Urso ha poi ricordato la recente tregua daziaria tra USA e Cina che ha definito come “una logica bilaterale che penalizza le imprese europee” e che “occorre concentrarsi su misure di sostegno alle imprese che prescindano dalle misure daziarie, oltre che accelerare la semplificazione delle procedure burocratiche per le imprese”. Tra le iniziative intraprese dal Governo, il Ministro ha citato la revisione del CBAM, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per rendere sostenibile la transizione energetica di settori strategici specie quelli energivori, l’accelerazione dei negoziati per nuovi accordi di libero scambio con Paesi come Messico, Mercosur, Australia, Indonesia, una nuova rimodulazione degli strumenti del PNRR con riprogrammazione di 14 miliardi per le imprese.

Link al resoconto scritto dell’informativa.