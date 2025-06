Ddl Intelligenza artificiale, in Commissione l’esame del provvedimento

In settimana le Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera hanno proseguito l’esame in sede referente del Disegno di legge recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Nella seduta del 27 maggio, è stato presentato l’emendamento 6.15 del Governo sui sistemi di intelligenza artificiale ad uso pubblico installati su server ubicati sul territorio nazionale. Inoltre, sono state respinte le proposte emendative pervenute in merito all’articolo 1, poste in votazione. In merito alla centralità della tutela dei dati personali il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti, ha ricordato come le disposizioni contenute nel Ddl in oggetto siano coerenti con le norme del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Proseguono intanto i lavori con le votazioni sugli emendamenti per singolo articolo.

