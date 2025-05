Decreto Consultazioni elettorali, approvazione definitiva alla Camera

Nella seduta di martedì 13 maggio, l’Aula della Camera, con 131 voti a favore e 77 contrari, ha approvato in via definitiva il Decreto Consultazioni elettorali (Dl 27/2025). Tra le principali novità del provvedimento, oltre alla conferma delle date delle consultazioni amministrative e referendarie, introduce la possibilità ai fuori sede di votare per le consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno. Per esercitare il diritto di voto, però, i cittadini temporaneamente domiciliati in un comune diverso da quello della loro residenza, devono presentare, entro 35 giorni dalla data delle consultazioni, apposita domanda indirizzata al comune di temporaneo domicilio. Inoltre, all’interno delle liste elettorali viene eliminata la distinzione di genere e viene introdotta la possibilità di firma digitale in alternativa a quella autografa per la sottoscrizione.

Link alla scheda completa del Decreto.