Decreto Milleproroghe, inizia l’iter di conversione

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha proseguito l’esame in I lettura in sede referente del Dl 202/2024, cosiddetto Decreto Milleproroghe. Dopo aver concluso il ciclo di audizioni nella seduta di martedì 21 gennaio, sono stati presentati gli emendamenti parlamentari. L’approdo finale in Aula del Senato è previsto per l’11 febbraio.

Tra le novità introdotte dal provvedimento si evidenzia la proroga al 31 marzo 2025 del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Tra i tanti emendamenti presentanti, a quanto si apprende, dovrebbe esserci anche la proposta di rinvio di alcune misure della manovra che starebbero creando complicazioni alle aziende come l’obbligo per i pagamenti tracciabili delle spese di trasferta da parte dei dipendenti e la nuova tassazione sui fringe benefit delle auto aziendali, che dal 1° gennaio 2025 vede aumentare il costo chilometrico dei modelli termici. In questo caso, le proposte prevederebbero un rinvio da 6 mesi a 1 anno anche al fine di evitare che le nuove condizioni coinvolgano coloro che hanno ordinato l’auto nel 2024, prima dell'approvazione delle nuove condizioni.

