Decreto Polizze catastrofali, approvazione definitiva del Senato

Approvato in via definitiva dall’Aula del Senato con 78 voti favorevoli, nessuno contrario e 53 astenuti il Decreto polizze catastrofali (Dl 39/2025). Il provvedimento si riferisce all’introduzione dell’obbligo per le imprese di stipula di una polizza assicurativa contro i rischi dei danni causati da eventi naturali estremi. In sintesi, si tratta di due articoli, il secondo fissa l’entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che è avvenuta il 31 marzo 2025. Mentre il primo articolo contiene le indicazioni relative ai termini entro cui le diverse tipologie di imprese devono sottoscrivere la polizza, ovvero: entro il 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, il 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese, entro il 30 giugno 2025 per le grandi imprese.

Il provvedimento, inoltre, indica i parametri per la determinazione del valore dei beni da assicurare, delega al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all’Ivass il compito di monitorare i contratti assicurativi offerti dalle compagnie, disciplina le condizioni degli immobili assicurabili comprendendo solo quelli che sono costruiti o ampliati con titolo edilizio valido o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.

Link alla scheda del decreto.