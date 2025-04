Difesa europea, convegno al Senato. Gasparri: "E' nel nostro destino" - Fotogallery

"La difesa europea è nel nostro destino, i modi le forme, le risorse si discuteranno. Da settant'anni, dal 1954 quando fallì purtroppo la Ced, proposta da De Gasperi e respinta dai francesi, il tema aleggia. Oggi c'è una ripresa di dibattito. Difendersi è la prima condizione della libertà e della tutela della democrazia". Lo ha detto il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri, a margine di un convegno sulla Difesa europea al Senato, da lui promosso in ricordo del generale Claudio Graziano. Gasparri ha ricordato il convegno sulla Difesa europea da lui organizzato al Senato e che ''vide le conclusioni del generale Graziano, un uomo prestigioso delle forze armate a cui oggi il presidente del Senato e tanti esponenti di vertice delle forze armate rendono ancora una volta onore. Graziano fu anche artefice di missioni internazionali, lo ricordiamo in Libano. Il suo esempio ci dimostra come la difesa italiana è forza di pace, di democrazia e