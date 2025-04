Dl Bollette, concluso l’esame in Commissione Attività produttive della Camera

Lunedì 14 aprile è previsto l’approdo in Aula della Camera del Decreto Bollette (Dl 19/2025) dopo che si è concluso l’esame in I lettura in sede referente presso la Commissione Attività produttive della Camera. Al termine della seduta di giovedì 10 aprile, la Commissione ha deliberato di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea con riferimento al provvedimento in esame. Sempre nel corso della seduta sopra citata, sono stati approvati diversi emendamenti, tra i quali segnaliamo: l’entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche; il monitoraggio dei costi energetici; misure per favorire l’installazione di energia da fonti rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici; infine, il decreto salva le auto aziendali dal nuovo sistema di tassazione dei fringe benefit introdotto dalla Manovra di bilancio, infatti, su questo tema è stato approvato un altro emendamento dei relatori che risparmia i veicoli aziendali "ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal primo gennaio 2025 al 30 giugno 2025".

Link: DL Bollette