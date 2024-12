Dl Flussi, fiducia ottenuta anche al Senato

Dopo la fiducia incassata la settimana scorsa alla Camera, procede l’iter del Decreto-legge 145/2024 noto come Decreto Flussi anche al Senato. Nella seduta di mercoledì 4 dicembre, infatti, il provvedimento ha ottenuto la maggioranza dei voti, con 99 favorevoli 65 contrari e un astenuto. Con questo passaggio, dunque, il testo del Decreto ottiene il benestare definitivo e sarà presto convertito in legge. Tra le novità introdotte, l’aggiornamento dell’elenco dei cosiddetti Paesi sicuri con inclusione di Bangladesh, Egitto e Marocco, ma anche la secretazione di contratti pubblici relativa alla fornitura di mezzi e materiali per il controllo delle frontiere e delle attività di soccorso in mare. Il dibattimento del provvedimento, dapprima in Commissione Affari Costituzionali e poi in Aula del Senato, è stato piuttosto accesso dapprima con la presentazione delle questioni pregiudiziali sostenute da tutti gli schieramenti di opposizione e successivamente dai contenuti degli interventi dei diversi Senatori nel corso del dibattimento.

Link agli atti del provvedimento: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/58704.htm