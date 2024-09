DL Omnibus. Presentato alle Camere per l’iter di conversione

Il DL 113/2024, cd. Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 Agosto scorso e ora presentato alle Camere per l’iter di conversione, reca misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, tra gli interventi di potenziale interesse aziendale sono previste nuove misure in materia di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica; nuove proroghe di termini in materia fiscale; vengono accantonate per l’anno 2024 alcune risorse del Piano nazionale complementare, di cui inoltre una parte, pari a 750 mln di euro potrà essere utilizzata per gli eventuali oneri derivanti dal credito d’imposta della Zes unica; nuove disposizioni in materia di Società a controllo pubblico, principalmente al fine di chiarire il regime giuridico applicabile alle società quotate che hanno emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni.