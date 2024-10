Documento programmatico per la Difesa: al via l’esame in Senato

La Commissione Affari Esteri 3° del Senato ha avviato l’esame del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026. Il documento rientra nelle relazioni che, in base alla normativa vigente, il Ministero della Difesa deve trasmettere al Parlamento sulla materia di propria competenza. Il Documento definisce il quadro generale delle esigenze operative delle Forze Armate, compresi gli sviluppi strategici, l’elenco dei programmi di armamento e il relativo piano di programmazione finanziaria. Il Documento per il triennio 2024-2026 è suddiviso in due tomi. Il primo comprende tre sezioni: la prima riguarda l’approccio strategico nazionale con riferimenti all’analisi politico-strategica, al contesto delle alleanze e all’evoluzione degli impegni operativi; la seconda riguarda lo sviluppo dello Strumento Militare declinato in diverse tematiche, tra le quali gli indirizzi strategici, le esigenze operative, le capacità operative; la terza sezione attiene al bilancio ordinario della Difesa la cui cifra 32.331,8 milioni di euro corrisponde all’1,52 del Pil previsionale. Seguono diversi allegati che trattano tematiche, quali i riferimenti normativi e le schede delle missioni internazionali. Il secondo tomo del Documento programmatico fa riferimento alla programmazione della Difesa. Durante l’esame il Senatore relatore ha espresso alcune osservazioni, tra le quali il fatto che il Documento contribuisce a trasmettere una “cultura della Difesa”, fondamentale specie nell’attuale scenario internazionale particolarmente fluido e dinamico.

Per approfondire: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/49869.htm