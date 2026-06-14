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A Expo Riva Schuh e Gardabags debutta la prima sfilata AI

Alla 105ª edizione una sfilata interamente generata con l'intelligenza artificiale

Expo Riva Schuh e Gardabags debutta la primasfilata AI - (Ufficio stampa)
Expo Riva Schuh e Gardabags debutta la primasfilata AI - (Ufficio stampa)
14 giugno 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Alla prima Sfilata AI di Expo Riva Schuh e Gardabags – in scena per la 105ª edizione, dal 13 al 16 giugno 2026 a Riva del Garda – bracci meccanici, laser, ingranaggi e nastri trasportatori vengono campionati e messi in loop come una drum machine, costruendo una colonna sonora industriale che accompagnerà l'intera sfi lata. Il rumore di una fabbrica diventa beat. Il gesto meccanico diventa ritmo. La fabbrica diventa passerella. Tecnologia, automazione, robotica, intelligenza artifi ciale vengono interpretate come occasione per esaltare la creatività umana, per amplifi care la forza della realtà, dei prodotti (scarpe e borse) che andremo a comprare e indossare tutti i giorni.

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La sfilata è interamente generata grazie all'intelligenza artificiale. Tre ledwall – quindici metri di ampiezza, quattro di altezza – proiettano tre visioni differenti della stessa passerella virtuale, con piani ravvicinati sui prodotti, che restano i veri protagonisti della scena. I modelli sono ragazzi e ragazze digitali, identità "perfette, inventate, impossibili", nati in una fabbrica immaginaria fatta di laser, ingranaggi e robot. Ma la creatività resta dove deve stare: nella selezione di scarpe e borse reali, quelle portate in fiera dagli espositori in vista della prossima stagione S/S 2027, che si potranno toccare con mano girando per i padiglioni. Resta nei materiali, nelle cuciture, nei dettagli che nessun algoritmo sa replicare.

"Le sfilate in AI sono uno strumento – afferma Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi. – Servono a mettere in scena, in modo inedito e innovativo, i prodotti dei nostri espositori, la loro capacità di interpretare il gusto e il mercato. La tecnologia amplifi ca ciò che già esiste: la qualità reale di chi ogni giorno produce scarpe e borse". Niente lettura distopica dell'AI, dunque. E nessun futuro freddo. L'intelligenza artificiale non sostituisce: mette al centro ed esalta idee e prodotti. Lascia al digitale la perfezione delle atmosfere e della messa in scena mentre restituisce al reale il valore dell'unicità.

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AI Intelligenza Artificiale Fiere Sfilata Tecnologia Automazione
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