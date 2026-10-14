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A Mano a Mano, al via la nuova campagna pubblicitaria di Intesa San Paolo

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14 ottobre 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due persone che si stringono la mano in una azienda, un nonno che porta il suo nipotino a conoscere il proprio consulente bancario, una giovane coppia che, sempre tenendosi per mano, affronta l'acquisto della sua prima casa. Il tutto accompagnato dalla voce di Mina in una interpretazione indimenticabile del brano di Riccardo Cocciante A Mano a Mano. E del resto è proprio A Mano a Mano il titolo della nuova campagna istitutionale che Intesa San Paolo ha presentato sulla bellissima terrazza dei Cavalieri di Malta a Roma, con l'immancabile Cupolone a fare da sfondo. Una prospettiva nuova per raccontare attraverso le immagini il modo di fare banca di Intesa Sanpaolo: il sostegno all'economia reale per imprese, per giovani e per famiglie, la presenza attiva nel sociale, l'impegno nella cultura.

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