A Milano convegno Alleanza Assicurazioni su dipendenza economica delle donne

La dipendenza economica delle donne è un problema reale tanto che ancora oggi sono in molte ad essere convinte di non saper “gestire il denaro” atteso che anche in famiglia, il più delle volte, sono gli uomini i principali leader economici. Proprio la diseguaglianza finanziaria di genere e il bisogno invece della crescita di autonomia e autodeterminazione finanziaria femminile sono stati al centro dell’incontro “Donne, autonomia finanziaria e autodeterminazione: un binomio necessario”, voluto dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e organizzato dal Centro Studi Grande Milano in partnership con Fondazione Mario Gasbarri Alleanza Assicurazioni che si è tenuto oggi a Palazzo Marino.

L’incontro milanese segna anche l’avvio della seconda edizione del “Tour dell’Educazione Finanziaria” di Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali. Un viaggio di 14 tappe in tutta Italia per migliorare il livello di alfabetizzazione finanziaria e assicurativa, ancora insufficiente. Un tour caratterizzato quest’anno da un doppio appuntamento, al mattino “Contiamo Pari” dedicato ai ragazzi delle scuole primarie progettato con Feduf, a sostegno dell’impegno in 250 istituti secondari già avviato con Aief e al pomeriggio “Rituali di Benessere Finanziario” con un focus particolare sull’empowerment femminile, quest’anno in collaborazione con Adecco. Durante l’evento saranno presentati e commentati i dati della seconda edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di Sda Bocconi, School of Management, che indaga su saperi e comportamenti economici degli italiani con un focus specifico sulla situazione di alcune categorie individuate come “più fragili” quali donne, giovani e nuovi italiani.

A discuterne con la presidente del Consiglio Comunale di Milano Elena Buscemi, la presidente del Centro Studi Grande Milano Daniela Mainini, la docente della Sda Bocconi, School of Management Barbara Alemanni, la rettrice dell’Università Statale di Milano Marina Brambilla, la Hr Director di Alleanza Assicurazioni Marina Montepilli, e la presidente delle Grandi Guglie della Grande Milano Manuela Soffientini. Nell’occasione verrà conferito il riconoscimento delle “Grandi Guglie della Grande Milano” a Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e prima donna presidente della Crui, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, il cui esempio di lungimiranza, competenza e leadership al femminile è un esempio da imitare per le giovani generazioni.

"L'indipendenza finanziaria e la capacità di gestire autonomamente e consapevolmente le proprie risorse sono senza dubbio elementi decisivi per la realizzazione della donna quale cittadina libera e per il raggiungimento della parità di genere - afferma la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi -. Purtroppo, sono obiettivi mediamente lontani nel nostro Paese, dove ancora una volta i più recenti dati dimostrano l'ampiezza del gender gap su diversi fronti, da quello salariale fino alla pensione. Per questo vanno incoraggiati, non solo tra le giovani e giovanissime donne, percorsi di formazione, informazione e di educazione finanziaria. Autonomia e libertà della donna passano indiscutibilmente anche da qui".

Il livello di educazione finanziaria in Lombardia è tra i più alti in Italia come certifica l’Edufin Index 2024 di Alleanza Assicurazioni. In nessuna regione italiana si raggiunge la sufficienza (60) ma la Lombardia (57) è tra quelle che si avvicinano di più, a fronte di una media nazionale di 56. Secondo il rapporto, in Lombardia risulta più alto l’indice del “fare” che raggiunge quota 59 rispetto alla sfera del “sapere” che si ferma a 56; mentre si registra ancora un’ampia diseguaglianza di genere con 5 punti di differenza: 55 delle donne vs 60 degli uomini.

“Il punto fondamentale dell’iniziativa mi pare partire dal titolo - dichiara la presidente Daniela Mainini -. Non tutte le donne che hanno autonomia finanziaria sono poi capaci di autodeterminarsi, quindi un binomio davvero necessario. Risulta infatti evidente che le donne, anche quelle che guadagnano con propria attività lavorativa, abbiano una certa ritrosia ad occuparsi delle proprie risorse finanziarie, delegando prima al padre e poi magari al marito o al compagno l’incombente, quasi loro non fossero in grado di farlo. In realtà il punto è la disabitudine". Eppure "occuparsi del proprio danaro è il primo passo verso la propria autodeterminazione e quindi verso la propria libertà. Per questo la presenza del mondo universitario con la partecipazione delle Rettrici che Milano ha saputo esprimere prima di ogni altra città. Un esempio per tutto il Paese di donne autonome e autodeterminate come Giovanna Iannantuoni, che premieremo con le Grandi Guglie della Grande Milano” aggiunge Mainini.

“L'educazione finanziaria e assicurativa è un potente strumento per promuovere l'indipendenza economica delle donne, fungendo da leva per l'emancipazione, l'empowerment e la tutela dei diritti individuali. Una gestione consapevole e proattiva delle risorse economiche consente alle donne di sottrarsi a situazioni di dipendenza e, in alcuni casi, alla violenza economica - sottolinea Marina Montepilli, Hr Director di Alleanza Assicurazioni -. In Alleanza, siamo fortemente impegnati nella promozione dell'inclusione e dell'equità di genere, operando sia internamente che esternamente. Internamente, vantiamo oltre 4.700 consulenti assicurative, che rappresentano circa il 50% della nostra Rete, e un Management Team in Alleanza Assicurazioni composto per il 60% da donne. Esternamente, le nostre iniziative si rivolgono all'intera comunità femminile, in collaborazione con associazioni dedicate, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e sviluppare progetti di alfabetizzazione finanziaria, oltre a organizzare eventi educativi per accrescere le competenze sui temi economico-finanziari”.