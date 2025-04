"Il sistema universitario è uno dei tasselli per far tornare talenti a sud". Ad affermarlo è Antonio Messeni Petruzzellli, ordinario di Gestione dell'Innovazione al Politecnico di Bari, che è intervenuto nel corso dell’evento ABCD, a Bari Capitale Digitale, dove sono stati mostrati alcuni dei risultati della strategia regionale #mareasinistra. Iniziativa editoriale cofinanziata dall’Unione Europea per la Regione Puglia con le risorse del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027