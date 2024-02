Adr, festeggia i suoi primi 50 anni: domani le celebrazioni al Leonardo da Vinci

Aeroporti di Roma festeggia i suoi primi 50 anni. La società del gruppo Mundys che gestisce e sviluppa gli scali di Fiumicino e Ciampino celebra il suo anniversario con l’evento 'Together, beyond flying' che si svolgerà domani, lunedì 12 febbraio, a partire dalle 11 presso il Terminal 3 dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci. Proprio il 12 febbraio del 1974 viene costituita la società Aeroporti di Roma spa (Ada), società controllata dal ministero dei Trasporti che subentra allo Stato come concessionario unico.

All'evento è prevista la partecipazione di: Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Vincenzo Nunziata, presidente Aeroporti di Roma; Giampiero Massolo, presidente Mundys; Marco Troncone, amministratore delegato Aeroporti di Roma; Alessandra Bruni, presidente Enav; Antonino Turicchi, presidente Ita Airways; Pierluigi Di Palma, presidente Enac; cardinale Gianfranco Ravasi; Claudio Barbaro, sottosegretario ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica; Mario Baccini, sindaco comune Fiumicino; Emanuela Colella, sindaca comune Ciampino; Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Roma capitale; Roberta Angelilli, vice presidente regione Lazio; Antonio Aurigemma, presidente consiglio regionale Lazio; Ludovica Donzelli, people development e de&i analyst Aeroporti di Roma; Stefania Del Pizzo, terminal manager Aeroporti di Roma.

Tornando alla storia di Adr, in anni più recenti, precisamente nel luglio 1997, è stata avviata la privatizzazione di Aeroporti di Roma, collocando sul mercato il 45% del capitale sociale attraverso un'offerta sia pubblica sia privata, rivolta ad investitori istituzionali italiani ed esteri. La privatizzazione si è conclusa nel 2000, con la dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato. Nel corso degli anni i numerosi interventi di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture, nei due scali, hanno consentito ad Adr di rispondere efficacemente all'incremento dei volumi di traffico.

Negli ultimi cinque anni Aeroporti di Roma ha ricevuto diversi premi, riconoscimenti e attestazioni di qualità tra cui: dal 2017 al 2022 Aci word premia il Leonardo da vinci con l’airport service quality award, mentre Aci Europe assegna allo scalo romano il best airport award per gli anni 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 per il raggiungimento dell'eccellenza in diversi ambiti fondamentali, tra cui la sicurezza, le operazioni, le infrastrutture, le relazioni con la comunità, la consapevolezza ambientale, l’innovazione e la customer experience.

Nel 2022, Aci world include Adr nel 'director general’s roll of excellence', albo di eccellenza di cui fanno parte solo 69 su oltre 18.000 aeroporti in tutto il mondo per gli elevatissimi livelli di qualità offerti ai propri passeggeri. Nel 2013 l’aeroporto di Fiumicino, finora primo e unico scalo in Italia, ottiene le 5 stelle Skytrax, il massimo riconoscimento assegnato dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo.