A.Fontana: "Comunicazione indispensabile per consolidare rapporto con utenza"

Il presidente della Regione Lombardia nella lettera inviata per l'apertura alla stazione di Milano Cardona dell’Info point Cantieri di Ferrovienord - Gruppo Fnm

A.Fontana:
09 dicembre 2025 | 16.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“In un momento di grande dinamismo in termini di investimenti infrastrutturali e di implementazione del servizio, è indispensabile consolidare il rapporto con l’utenza, accompagnandola attraverso un’intensa attività di comunicazione, ascolto e trasparenza volta ad illustrare le iniziative in corso, a fornire dettagli approfonditi e a superare gli eventuali disagi che le novità potrebbero generare nel breve periodo”. Sono le parole scritte dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nella lettera inviata in occasione dell’inaugurazione dell’Info point Cantieri di Ferrovienord - Gruppo Fnm nella stazione di Milano Cadorna a cui, per impegni presi in precedenza, non ha potuto prendere parte.

“Il punto informativo aperto oggi al pubblico vuole dare un volto nuovo alle stazioni, rendendole non più un solo luogo di passaggio, ma punto di riferimento per il dialogo e il confronto. - conclude il presidente Fontana - Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa”.

Lo spazio sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 per offrire informazioni sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete ferroviaria lombarda.

trasporti investimenti infrastrutturali comunicazione utenza Info point Cantieri
