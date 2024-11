Agroalimentare, Sibilla (Bper Banca): “Sostenibilità è innovazioni temi cruciali per evoluzione mercato”

“Riteniamo che sostenibilità e innovazione siano due temi importantissimi nell'evoluzione del mercato - ha proseguito Sibilla - Noi come banca abbiamo tutte le conoscenze e la professionalità per affiancare le aziende. Abbiamo una serie di finanziamenti che seguono i bandi della sostenibilità, grande tema che sta attraversando l'evoluzione delle attività delle nostre aziende, in particolare delle aziende dell'agribusiness”. Sono le dichiarazioni di Giuseppe Sibilla, responsabile della rete commerciale di Bper Banca, a margine del convegno ‘Agricoltura, sostenibilità ed innovazione: le sfide per coltivare il nostro futuro’, promosso da Bper in collaborazione con il settimanale “il Ticino” e organizzato a Pavia.