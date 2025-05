Ai, competenze e innovazione al centro del Forum Comunicazione 2025

Si apre oggi la seconda e ultima giornata del Forum Comunicazione 2025, il principale appuntamento italiano per la business community della comunicazione, in corso presso la sede di Assolombarda a Milano. Promosso da Comunicazione Italiana, in collaborazione con Assolombarda, l’evento si conferma punto di riferimento per professionisti, decision maker e innovatori del marketing, dei media, delle relazioni istituzionali e della trasformazione digitale.

Tema trasversale della giornata: la co-intelligenza tra persona e macchina e il modo in cui l’intelligenza artificiale, in particolare quella generativa, sta rivoluzionando contenuti, strategie e modelli operativi delle organizzazioni. Focus: comunicazione e intelligenza artificiale. Ad aprire i lavori è Elena Pedrazzini, vicepresidente del gruppo 'Media, comunicazione e spettacolo' di Assolombarda, con un keynote speech dedicato al ruolo della comunicazione d’impresa nel contesto della trasformazione tecnologica.

La plenaria d’apertura, 'Comunicazione e intelligenza artificiale tra sfide e opportunità', è guidata da Giuseppe De Bellis (SkyTg24) e coinvolge voci autorevoli come Maurizio Decollanz (Ibm), Salvatore Ricco (Amplifon), Giorgio Giordani (Spencer & Lewis), Luigi Maccallini (WellMakers by Bnp Paribas) e Barbara Tamburini (Unicredit). Si discuterà del valore strategico dell’Ai, della gestione delle hallucinations'” e delle nuove competenze digitali necessarie per governare l’innovazione. La mattinata prosegue con una riflessione sul contrasto alle fake news, con l’intervento di Antonio Calabrò (Fondazione Assolombarda) e un talk show dedicato al rapporto tra geopolitica, data intelligence e comunicazione strategica, a cura di Renato Vichi (Intesa Sanpaolo). Seguirà un dialogo a due tra Daniele Chieffi e Matteo Flora sul passaggio dalla semplice comunicazione alla governance narrativa, in un mondo interconnesso dove storytelling e policy si fondono sempre più.

Tra gli innovation speech della giornata quello di Chiara Mizzi (Microsoft) esplorerà le applicazioni pratiche dell’Ai generativa nella comunicazione, dalla creazione di contenuti all’ottimizzazione dei flussi. A seguire, Daniele Arduini (Kampaay) porterà l’attenzione sulla nuova frontiera degli eventi aziendali 2.0, dove expertise umana e tecnologie immersive co-progettano esperienze. Ampio spazio sarà dedicato a competenze, accessibilità e reskilling, con speaker di Accenture, Microsoft e Università di Milano e alla comunicazione come leva per l’attrattività territoriale attraverso lo sport e i grandi eventi, con contributi da Ac Milan, Fir, Samsung e Piaggio.

A chiudere il Forum, il talk show 'Emotional Branding', moderato da Felice D’Endice (Adnkronos Comunicazione), dove si esplorerà come i brand possano creare esperienze memorabili grazie all’emozione, all’autenticità e allo storytelling. Tra gli speaker: Mastercard, Sammontana, Barilla, Laika e Lechler.

L’evento, in collaborazione con Assolombarda, vedrà la collaborazione di Adnkronos in qualità di main media partner, nonché di Eni, Spencer & Lewis e Storyfactory in qualità di official partner; Microsoft, Volocom e Weber Shandwick, Volocom, in qualità di content partner; Havas, InRete, Kampaay, Logotel, LumApps e The Fool in qualità di forum partner; Monina Corporate Sailing e Pleiadi International in qualità di communication partner; Ivs Group in qualità di technical partner e Euroborsa e Fasi.eu quali media partner.