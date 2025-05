AI, Reinisch (Meta): "Ok regolamenti ma vero problema avere 270 diverse autorità in Ue"

“Gli europei stanno diventando cittadini di seconda classe in termini di disponibilità di tecnologia. E non si tratta solo dei prodotti di Meta, ma anche di quelli dei nostri concorrenti come Google e OpenAI, dove alcuni modelli, alcuni prodotti, semplicemente non vengono lanciati contemporaneamente, non nella stessa forma sul mercato europeo", lo dichiara Markus Reinisch, vicepresidente Public Policy Europe di Meta, a margine dell’evento ‘Italia, Europa e Stati Uniti: l’innovazione al centro del dialogo transatlantico’ presso MoMec in piazza Montecitorio a Roma. “La ragione è che in USA abbiamo una propensione enorme ad accettare il rischio, che si riflette nella regolamentazione. E non fraintendetemi, abbiamo bisogno di regolamentazione, dobbiamo affrontare i rischi. Ma il fatto che in Europa ci siano oltre 100 normative digitali parla da sé. Abbiamo anche un problema molto più grande, ovvero la frammentazione dell'Europa con 270 autorità di regolamentazione".