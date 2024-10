Al via a Piacenza la prima edizione T3-Truck Tyre Trailer

Sarà il convegno “L’alba dei camion elettrici a batterie: l’offerta di mercato e le motivazioni di chi già li usa o si accinge a metterli in flotta” organizzato dal periodico Allestimenti & trasporti e moderato dal giornalista Gianenrico Griffini - Chairman International Truck of the year - ad aprire domani la 1ª edizione del T3-Truck Tyre Trailer (acronimo di Camion, Pneumatici e Rimorchi), l’innovativa fiera italiana dedicata alle tecnologie, ai mezzi e veicoli per il trasporto stradale pesante e leggero, agli allestimenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, agli pneumatici e alla componentistica, i prodotti e i servizi per la filiera dei mezzi di trasporto – in programma da domani al 19 ottobre nei padiglioni del Piacenza Expo.

Per tre giorni l’attenzione dell’intera filiera italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale sarà rivolta ai padiglioni del Piacenza Expo. Centrali, durante la kermesse, saranno infatti gli incontri dedicati alle sfide e alle criticità sollevate dalla riconversione all’elettrico e dalla decarbonizzazione, a partire dalle ricadute nel settore del soccorso e della rimozione stradale. Temi che saranno ampiamente discussi durante i workshop e convegni che accompagneranno la fiera (il programma completo sul sito https://tcube-expo.it/le-conferenze/). Tra gli appuntamenti più attesi, gli incontri “Sviluppi e nuove prospettive dell'installazione e manutenzione di allestimenti su mezzi di trasporto”, organizzato da Anfia, Associazione nazionale filiera industria automobilistica, (18-10-2024, Sala D, ore 14:30) e il doppio appuntamento dal titolo “Il soccorso stradale in Italia: criticità e prospettive per un comparto di vitale importanza per la Nazione” (18-10-2024, Sala B, ore 14:30 / 19-10-2024, Sala D, ore 10:00), organizzato da Ancsa, Associazione nazionale centri soccorso autoveicoli, in collaborazione con i periodici “Sollevare” e “Allestimenti&Trasporti”.

Nonostante si tratti di un “debutto”, questa 1ª edizione del T3 gode dei patrocini del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Anas, della Regione Emilia-Romagna, del comune di Piacenza, nonché di alcune delle principali associazioni di categoria, come ANFIA-Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, AITE-Associazione Italiana Trasporti Eccezionali, FAI-Federazione Autotrasportatori Italiani, Fedespedi-Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, Assodimi/Assonolo, Fite-Federazione Italiana Trasporti Eccezionali e Confcooperative.

“Il T3 non solo è il quinto evento dell’anno che proponiamo a Piacenza Expo” sottolinea Fabio Potestà Direttore della Mediapoint & Exhibitions “ma è anche il secondo alla sua edizione inaugurale, affiancandosi, infatti, la manifestazione dedicata ai mezzi di trasporto alla Cybsec Expo del Maggio scorso, una tematica quella della “cybersecurity” estremamente attuale anch’essa, alla luce di quanto sta accadendo oggi nel mondo.”

“Abbiamo voluto organizzare proprio quest’anno il T3, essendo fermamente convinti che il “format” della fiera sia l’elemento vincente, ritenendo che anche gli operatori dell’autotrasporto e della logistica desiderino avere eventi altamente specialistici, di breve durata e dai costi contenuti, eventi che, soprattutto, vengano organizzati in una location – quale è Piacenza – merceologicamente più vocata al comparto, rispetto a quelle attualmente proposte in Italia.” “Questa edizione inaugurale del T3 costituisce certamente una iniziativa coraggiosa” conclude Potestà “che ci auguriamo possa essere favorevolmente accolta dal mercato e, a questo riguardo, un sincero ringraziamento desideriamo rivolgerlo a tutti gli espositori di questa prima edizione, ma anche alle Associazioni di categoria e alle Istituzioni che ci hanno dato il loro immediato supporto, e ciò probabilmente anche memori del crescente successo di tutte le manifestazioni specialistiche da noi organizzate a Piacenza.”

Nella serata di Venerdì 18 Ottobre si svolgerà inoltre il “T3 by Night”, che prevede l’apertura serale del quartiere fieristico, con degustazioni e intrattenimenti a sorpresa. L’evento, dedicato agli espositori e ai loro ospiti, è stato concepito da Mediapoint & Exhibitions per offrire ai presenti concrete possibilità di networking e interscambio, in un clima rilassato.