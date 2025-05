Al via Anteprima d'Estate, nuovo evento promosso da Artigiano in Fiera

Si è aperta oggi ufficialmente Anteprima d’Estate, la nuova vetrina sulla creatività e sull’eccellenza dell'artigianato italiano e internazionale. Promosso da Artigiano in Fiera, l’appuntamento è in programma a Fieramilano Rho tutti i giorni fino a lunedì 2 giugno dalle 10 alle 22.30 con pass gratuito.

Partecipano oltre ottocento artigiani provenienti da cinquanta Paesi del mondo, distribuiti su quattro padiglioni. L'obiettivo - viene spiegato nel comunicato stampa dell'evento - è "celebrare il passaggio tra la primavera e l’estate, valorizzando produzioni e creazioni specifiche per la stagione calda, come abbigliamento leggero, gioielli ispirati alla natura, arredi da esterno, prodotti per il tempo libero e il viver bene sino alle specialità enogastronomiche estive. Un vero e proprio anticipo d’estate, non solo dall’Italia ma anche dal mondo, che offre ai visitatori un viaggio immersivo nel meglio dell’artigianato".

“Con Anteprima d’Estate vogliamo proporre una nuova prospettiva sull'artigianato, per presentare e valorizzare la qualità artigianale che annuncia le vacanze. In linea con la nostra missione di promuovere l'artigianato di eccellenza e il 'saper fare', questo nuovo appuntamento offre agli artigiani una vetrina unica e al pubblico la possibilità di scoprire prodotti creati con maestria, ispirati dalla bella stagione”, ha commentato Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Spa.

Alla cerimonia di apertura, che si è svolta nell’area della Calabria (padiglione 22), hanno partecipato, tra gli altri, il presidenti di Lombardia e Calabria, Attilio Fontana e Roberto Occhiuto; gli assessori di Regione Calabria Rosario Varì (Sviluppo economico) e Gianluca Gallo (Agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione), l'assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano, Alessia Cappello, Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera Milano e Cristina Baroni, presidente del comitato direttivo di Artigiano in Fiera.

In mostra ad Anteprima d'Estate saranno prodotti artigianali da tutto il mondo. Ovviamente fortissima la partecipazione dell’Italia, con artigiani provenienti dalle regioni con prodotti che spaziano in tutti i settori a rappresentare arte, sapori e colori dei propri territori. In un ideale viaggio da sud a nord dello Stivale, tra le presenze più significative si segnalano la Calabria, che partecipa con più di cento imprese. L’offerta della regione spazia dai bijoux artigianali ai profumi per ambiente, passando per design, tessili per la casa, specialità enogastronomiche e cosmetici naturali, espressione della ricchezza e della qualità dell’artigianato locale calabrese. La Sicilia, che partecipa con una collettiva di imprese con le loro originali proposte dall'isola della Trinacria, e poi tanti artigiani, a titolo esemplificativo, anche da Lombardia, Piemonte, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, Puglia e Campania.

Anteprima d’Estate conta anche la partecipazione di numerose delegazioni estere, come quella degli artigiani algerini coordinata dalla Cnam (Chambre Nationale de l’Artisanat et des Métiers), patrocinata dal Ministero del Turismo e dell’Artigianato d’Algeria, presente con circa 60 artigiani che in fiera, che presentano i prodotti più tipici della tradizione berbero-araba con influenze sahariane.

La collettiva etiope è legata al progetto ‘Etiopia da produttore ad imprenditore artigiano’, organizzato da Unido in collaborazione con Aics - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Fondazione Artigiano in Fiera (Ets), per promuovere l’imprenditorialità artigianale etiope e farla conoscere all’estero. Sono micro e piccole imprese, in prevalenza guidate da donne che danno lavoro ad altre donne, e portano in fiera i loro manufatti più tipici come, ad esempio, abbigliamento in pelle e borse in bamboo. La Francia è presente con una delegazione guidata dalla Camera di Commercio Italiana di Marsiglia. E poi ancora delegazioni di artigiani con le loro tipicità provenienti dalla Tunisia con Fena (Fédération Nationale de l'Artisanat), dall’India, dal Marocco, da Cuba, dalla Colombia e dall’Uzbekistan. L’Associazione Talaka, che riunisce i bielorussi residenti in Italia per valorizzare la cultura, la lingua e le tradizioni della Belarus, presenta realtà artigianali produttrici prevalentemente di ceramica, gioielli, tessuti e oggettistica locali.

Anteprima d’Estate è un’esperienza unica anche tra i sapori dall’Italia e dal mondo in sei grandi piazze, ognuna legata da un fil rouge gastronomico animato da balli e musiche tradizionali. Nel padiglione 13 'Sapori Senza Confini' è un vero e proprio concentrato di specialità che attraversa l’Italia, l’Europa e il mondo. La vicina area 'Paella, Fuoco e Fiesta' risuona di griglie ardenti e chitarre latine. Empanadas argentine sfidano paelle fumanti, mentre i panini tex-style abbondano di pulled pork e salsa affumicata. A rinfrescare, gelati tropicali battuti a mano.

All’interno del padiglione 22 nell’area 'Braci Esotiche & Fiamme Vive' le braci sfrigolano sotto tagli di carni argentine, pollo tandoori e tamales, mentre il profumo del caffè arabo intreccia note di cardamomo con la freschezza di birre artigianali per un’esperienza multisensoriale. Nel padiglione 15 batte il 'Cuore Italiano: Sole, Sapore, Passione' con un’accurata selezione di specialità regionali. Nello stesso padiglione l’area 'Tesori del Sud: Gusto e Tradizione' è un tripudio di specialità gastronomiche dal Sud Italia: spaghetti all’assassina, bombette pugliesi, arancini siciliani, porchetta dei Nebrodi e arrosticini dell'Agro Pontino, a cui si affiancano numerose proposte dolci. Il viaggio gastronomico si chiude nell’area 'Nord, Sud, Ovest, Est: un Viaggio Inaspettato', dove il mondo è servito in tavola. Dai risotti veneti alle specialità romagnole, alla pizza campana, dalle specialità tunisine e cinesi a quelle iraniane, l’area è un concentrato di culture e sapori artigianali dal mondo.

In fiera sarà possibile assaggiare in 'anteprima' il Panettone Marchesi di Bergamo: già vincitore dei premi Miglior Panettone della Lombardia 2015 e 2022 al Contest Panettone Day. Lo storico panificio, infatti, produrrà e presenterà anche Il Panettone Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

La campagna pubblicitaria di Anteprima d’Estate è stata realizzata in collaborazione con Ied Milano attraverso un contest al quale ha partecipato una selezione di giovani talenti di diversi corsi Triennali e Master Ied Milano. L’illustrazione scelta è stata ideata dal giovane illustratore Luca Gerenzani ed è intitolata 'Un Pic-Nic vivace': l’immagine ritrae infatti un pic-nic festoso, immerso nei sapori e nei colori della bella stagione, un chiaro invito alla convivialità, alla gioia di vivere e allo stare insieme alla scoperta di prodotti unici.