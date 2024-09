al via Gecko 2024, al centro della 6° edizione Festival di Spina acqua e rabdomànzia

Torna nel borgo di Spina, in provincia di Perugia, Gecko Fest, Festival dei Grandi Cambiamenti giunto alla sesta edizione, che quest’anno toccherà anche altre città storiche dell’Umbria, Perugia, Norcia, Bettona, Castel Ritaldi. Restituito nel 2020 ai suoi abitanti dopo i danni provocati dal terremoto del 2009, il borgo castello di Spina sarà nuovamente protagonista di un Festival che abbraccia i temi della sostenibilità e del rapporto uomo-ambiente, con un calendario di iniziative che coinvolgono personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, della scienza, dell’arte, del giornalismo. L’obiettivo è quello di fare incontrare approcci e saperi diversi, rivolgendosi ad una platea quanto più possibile vasta e variegata, per ragionare assieme sui grandi cambiamenti del nostro tempo.

La sesta edizione, dal 6 al 15 settembre 2024 – con il suo momento centrale da venerdì 6 a domenica 8 - si intitola 'Rabdomànzia' ed è dedicata all’acqua, la risorsa fondamentale per la vita. Un tema di grande attualità che sarà affrontato, come è caratteristica del Festival, in maniera multidisciplinare, in due weekend dedicati al confronto di idee, alla divulgazione e anche all’intrattenimento, attraverso una serie di eventi dal vivo che vanno dal grande convegno iniziale a workshop, spettacoli musicali e teatrali, presentazioni di libri, mostre, degustazioni guidate, momenti dedicati ai più piccoli e percorsi naturalistici alla scoperta del territorio e del ruolo che l’acqua gioca al suo interno.

Rabdomànzia, con l’accento volutamente fuori posto, vuole essere anche metafora della (ri) scoperta di un modo diverso di stare al mondo, più giusto, più solidale, più inclusivo. E della ricerca della fonte creativa, grazie alla quale l’artista, attraverso il suo lavoro, si fa strumento di partecipazione collettiva e di racconto del contemporaneo. Diciotto gli appuntamenti in programma, quaranta gli ospiti coinvolti per un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni e suggestioni.

Ad aprire Gecko 2024, il Convegno Nazionale “Rabdomanzia 3.0. L’acqua che c’è. L’acqua che verrà”, il 6 settembre, una giornata di confronto e dibattito che porterà nella splendida cornice della Rocca benedettina di Sant’Apollinare alcuni tra i massimi esperti in materia, per una riflessione che, oltre l’emergenza, vuole restituire centralità all’acqua e al suo ruolo vitale. Sempre venerdì 6 settembre l’incontro con l’esploratore Yanez Borella di ritorno dalla sua ultima impresa che in sella ad una bici elettrica lo ha portato dal Trentino in Pakistan per il progetto “Water Highway” e a seguire Mario Lavezzi con lo spettacolo “E la vita bussò”: la sua rabdomantica ricerca dell’ispirazione ha regalato alla musica italiana brani indimenticabili. A chiudere la giornata, il documentario “Until the end of the world” sull’allevamento intensivo di pesci, al quale parteciperà il regista Francesco De Augustinis.

Sabato 7 settembre arriva al Gecko lo scrittore Fabio Genovesi autore di “Oro Puro” con un recital che ripercorre il viaggio di Cristoforo Colombo alla scoperta dell’America. L’Antartide sarà invece la meta verso la quale ci condurrà la scienziata Chiara Montanari, prima donna italiana capo spedizione nel “Continente degli estremi”, dove l’acqua è uno sconfinato ghiacciaio, inospitale ma bellissimo. Tornano quest’anno i concerti all’alba sulle colline intorno Spina con il talentuoso violinista umbro Laurence Cocchiara, sabato 7 settembre, e il pianista, Ugo Bongianni da quindici anni collaboratore di Mina, domenica 8 settembre.

La terza giornata del Festival, l’8 settembre, sarà tutta dedicata al valore della biodiversità, uno dei pilastri delle strategie di sviluppo sostenibile, un evento nell’evento realizzato con il sostegno della Fondazione Perugia. Ad aprire la giornata dell’8 “La via dell’acqua” trekking sensoriale lungo il fiume Nestore animato dalle letture dell’attrice Caterina Fiocchetti e dal violoncello di Andrea Rellini che sarà protagonista anche del concerto a Norcia il 13 settembre insieme all’artista Chiara Fuccelli. Il 14 settembre a Perugia nella Basilica di San Pietro concerto per sax solo di Dimitri Grechi Espinoza mentre il 15 settembre a Bettona nel parco della Villa del Boccaglione si esibirà al pianoforte Alessandra Celletti. Gecko 2024 Rabdomànzia è realizzato con il sostegno dei Fondi PR - Fesr 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3. – Azione 1.3.4. Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023. E con il sostegno di: Intesa Sanpaolo (Main Sponsor), Emu (Sponsor), Fondazione Perugia, Confcooperative Umbria, Pefc Italia, Parco 3APTA, Fondazione per l’Istruzione Agraria Perugia. Media Partner, Rai Cultura.