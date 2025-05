Alla Lum di Bari il convegno "Abitare il futuro". Fontana (Confindustria Puglia): "Oggi avere dei luoghi di lavoro più belli è un vantaggio anche per l'impresa stessa"

"Abitare il futuro che significa anche abitare per esempio gli spazi e i luoghi di lavoro. Adriano Olivetti è stato il primo a parlare del bello nei luoghi di impresa, dove avere delle persone che possono abitare i luoghi di lavoro in maniera diversa e in un posto più bello possa essere non un'attività filantropica ma un vantaggio anche per la stessa impresa". A dirlo è il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, a margine dello Strategy Innovation Forum (SIF) Bari, organizzato oggi all'interno dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima (Ba). La manifestazione nata nel 2015 a Venezia come il principale think tank italiano dedicato all'innovazione strategica, e che dal 2023 si svolge anche in Puglia grazie alla partnership tra Strategy Innovation e l'Università LUM da cui è nata LUM Strategy Innovation. "Immaginiamo come sono cambiati gli uffici rispetto al passato - ha detto Fontana - con gli open space e lo smart working. Sono cambiati proprio i luoghi del lavoro e avere delle persone che lavorano in un posto bello e piacevole è una cosa positiva non solo per il personale ma positiva anche per le aziende e per i risultati. Oggi ne discutiamo dei diversi modi dell'abitare come cittadini, come imprenditori e come lavoratori".