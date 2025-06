Amazon, successo internazionale per le aziende italiane a quarta edizione dei Made in Italy Days

Per il quarto anno consecutivo i Made in Italy Days di Amazon si confermano una importante opportunità di visibilità internazionale per le aziende italiane. La speciale finestra promozionale dedicata ai prodotti Made in Italy e realizzata in collaborazione con Agenzia Ice, dal 26 giugno al 2 giugno, ha messo a disposizione dei clienti di Amazon in 8 Paesi del mondo, oltre 70.000 offerte speciali su una vasta selezione di prodotti Made in Italy, circa il 40% in più rispetto al 2024, contribuendo a dare un ulteriore impulso all’export digitale delle piccole e medie imprese italiane. Durante l’iniziativa, si è confermato il forte interesse internazionale per i prodotti italiani, in particolare da parte di clienti di Germania, Regno Unito e Stati Uniti, che si sono distinti per il volume di vendite registrate. Le aziende italiane che vendono su Amazon hanno così potuto rafforzare la loro presenza internazionale.

Il successo della quarta edizione dei Made in Italy Days ha rappresentato un momento chiave nella più ampia cornice delle celebrazioni per il decimo anniversario della vetrina Made in Italy, la sezione di Amazon dedicata alle eccellenze del nostro Paese. Dal 2015 a oggi, la vetrina è cresciuta fino a raccogliere oltre 3 milioni di prodotti frutto del lavoro di più di 5.500 realtà italiane, disponibili nei negozi online di Amazon in 11 Paesi. I 18 percorsi regionali attivi valorizzano le produzioni locali e la varietà territoriale del Made in Italy.

“I Made in Italy Days si confermano un’iniziativa strategica per valorizzare l’eccellenza italiana nel mondo e dare visibilità alle migliaia di piccole e medie imprese che ogni giorno portano avanti con passione e competenza la tradizione del nostro Paese”, afferma Giorgio Busnelli, vp e country manager di Amazon Italia. “Questa quarta edizione ha rappresentato non solo un’occasione per i clienti internazionali di scoprire la qualità dei prodotti italiani, ma anche un’opportunità concreta per le imprese di crescere all’estero, rafforzare la propria presenza online e creare nuovi contatti. Nel 2024, complessivamente, i nostri partner di vendita italiani hanno raggiunto 3,8 miliardi di euro di vendite all’estero, e questo suggerisce che siamo sulla strada giusta. Siamo felici di essere alleati delle imprenditrici e degli imprenditori del nostro Paese, offrendo strumenti, competenze e occasioni di sviluppo concrete”, aggiunge.

Tra le piccole e medie imprese protagoniste del successo dell’iniziativa, anche Uga Nutraceuticals, realtà nata nel 2005 a Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza, tra le zone più dinamiche della Lombardia, una delle regioni che quest’anno si è distinta per l’alto volume di vendite all’estero durante l’iniziativa. L’azienda è specializzata nella formulazione, produzione e distribuzione di integratori Omega-3 ad alta purezza, certificati e sostenibili, pensati per rispondere ai più alti standard di qualità nel settore nutraceutico.

“Partecipiamo ai Made in Italy Days di Amazon da 4 anni e questa iniziativa rappresenta per noi un’opportunità concreta di valorizzare, visibilità e, conseguentemente, crescita in termini di vendite.”, afferma Elena Varini, Responsabile Marketing di Uga Nutraceuticals. “Proprio a questo proposito, quest’anno abbiamo registrato un +55% rispetto ai Made in Italy Days dell’anno scorso, e un +62% rispetto a una normale settimana dell’anno. In particolare tra i prodotti più venduti Omegor Vitality 1000, Omegor KRill e Omegor Veg, di cui abbiamo spedito più di 3.000 unità nel corso della settimana di promozione, e abbiamo visto una crescita significativa in Spagna, Regno Unito e Germania, che si confermano i nostri principali Paesi per vendite dopo l’Italia. Amazon è per noi un alleato strategico per rafforzare la presenza del nostro brand in Europa, garantendo visibilità e continuità in contesti internazionali sempre più orientati al digitale”, aggiunge.

In generale, alimentari e cura della casa; salute e cura della persona; casa e cucina sono le categorie di prodotto più apprezzate dai clienti degli 8 Paesi del mondo coinvolti nella quarta edizione dei Made in Italy Days di Amazon. Nello specifico, in Germania e Regno Unito i clienti hanno acquistato maggiormente prodotti nelle categorie di cucina; alimentari e cura della casa; bellezza; negli Stati Uniti si è riscontrato un particolare apprezzamento per i prodotti delle categorie di alimentari e cura della casa; bellezza e prima infanzia.

Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte sono le regioni italiane che si sono distinte per aver registrato il maggior numero di vendite durante le giornate di promozione a livello globale. In particolare, in Germania, spiccano Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto; nel Regno Unito si sono distinte Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto; negli Stati Uniti, le regioni della vetrina Made in Italy che hanno riscosso maggiore successo sono state Friuli-Venezia Giulia; Lombardia, Piemonte; Puglia e Sicilia.

La quarta edizione dei Made in Italy Days rientra, per il secondo anno consecutivo, tra le iniziative inserite nel calendario ufficiale della seconda edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy, insieme all’evento 'Amazon Made in Italy Award - I volti dell’eccellenza italiana nell’e-commerce', ospitato lo scorso 19 maggio a Roma, a Palazzo Piacentini, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato con il supporto di Agenzia Ice. Per l’occasione, Amazon ha assegnato a 10 pmi italiane, presenti sulla vetrina Made in Italy di Amazon, un premio per aver saputo cogliere le opportunità del digitale e aver sviluppato la propria offerta a livello internazionale.

L'impegno di Amazon nei territori in cui opera e nell'economia del Paese è testimoniato anche dalle cifre degli investimenti dal 2010 ad oggi: oltre 20 miliardi di euro investiti, di cui 4 miliardi solo nel 2023, e 19.000 posti di lavoro a tempo indeterminato creati in Italia. Ad oggi, oltre 21.000 piccole e medie imprese italiane si sono inoltre affidate ad Amazon per vendere online. Per loro, l’azienda si impegna ogni giorno a creare nuovi strumenti e servizi per aiutarle a cogliere tutti i vantaggi del canale digitale. Tra questi c'è anche Accelera con Amazon, il programma gratuito di formazione lanciato nel 2020 in collaborazione con partner istituzionali e aziende, pensato per fornire gli strumenti e le competenze necessarie per avviare una nuova attività online, o per potenziarne una già esistente.