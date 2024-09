Ambiente, Barbaro domani a New York per l'Assemblea Generale dell’Onu

Il sottosegretario Barbaro interverrà all’High Ambition for the High Seas

Inizia domani la missione del sottosegretario all'Ambiente e alla Sicurezza energetica Claudio Barbaro alla settimana di alto livello della 79esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E' quanto fa sapere il Mase in una nota.

Domani il sottosegretario Barbaro interverrà all’High Ambition for the High Seas, un incontro di alto livello finalizzato a promuovere un'accelerazione nella ratifica e nell'attuazione del trattato sull’alto mare che ha l'obiettivo di incentivare la cooperazione internazionale su temi ambientali fondamentali, con particolare attenzione alla tutela delle aree marine al di fuori delle giurisdizioni nazionali.

Sempre domani, interverrà all’incontro 'The Future of Climate Action: Addressing Climate Change for Children, Young People and Future Generations', che mira a esplorare il coinvolgimento fattivo dei giovani nelle politiche climatiche globali.

Mercoledì, invece, interverrà nel panel 'Knowledge, Data and Science to Inform Sea-Level Rise Risk Assessments and Decision Making', esponendo l’impegno italiano in termini di ricerca per affrontare il tema delle minacce esistenziali poste dall'innalzamento del livello del mare.

L’incontro con i giovani proseguirà nella giornata di giovedì 26 con l’Undp side event, Consiglio Nazionale dei Giovani.