Verrebbe surclassata anche l'Ipo storica di SpaceX, e sarebbe di fatto la più grande offerta pubblica iniziale di sempre

Gli investitori di Anthropic prevedono che l'azienda che guida la corsa Usa all'AI si quoti in borsa a ottobre con una valutazione che potrebbe essere pari o superiore a 2.000 miliardi di dollari: verrebbe surclassata anche l'Ipo storica di SpaceX, e sarebbe di fatto la più grande offerta pubblica iniziale di sempre.

Una simile valutazione rappresenterebbe un raddoppio, nel giro di pochi mesi, rispetto a quella attuale. Il Financial Times ha parlato con diversi investitori, che hanno dichiarato che questa accelerazione sarebbe giustificata dalla crescita vertiginosa dei ricavi dell'azienda. I primi a investire nella società fondata cinque anni fa potrebbero guadagnare cifre miliardarie. Sono proprio gli investitori a prevedere che grazie ai suoi modelli Anthropic possa arrivare a 100-120 miliardi di dollari di ricavi annualizati (ovvero una stima sull'anno intero in base alle performance più recenti) entro la fine del 2026. "Se Anthropic cresce dell'800% all'anno, è ragionevole pensare che, nella peggiore delle ipotesi, verrebbe scambiata a 30 volte" i ricavi, ha affermato un investitore del gruppo. "Questo la renderebbe una società da 3.000 miliardi di dollari".

Il Ft precisa che diversi investitori hanno rivelato che i vertici di Anthropic non hanno ancora fissato un target di valutazione per l'Ipo, nemmeno nelle conversazioni private. La cifra mosntre è quindi basata sulle loro valutazioni. Quella reale dovrà tenere conto di diversi fattori 'contro', come la concorrenza cinese e le pressioni sulla regolamentazione dei modelli più avanzati, ma anche le preoccupazioni dell'opinione pubblica dopo che diversi modelli, anche quelli di Anthropic, sono stati coinvolti in alcuni incidenti informatici durante i test dei ricercatori.

Il divieto temporaneo imposto dal Dipartimento del Commercio sui migliori modelli di Anthropic, quelli della famiglia Mythos, hanno già contribuito a un rallentamento della crescita complessiva dei ricavi nel mese di giugno, secondo due investitori a conoscenza dei fatti citati dal Ft, secondo i quali però subito dopo la crescita è ripresa a un ritmo vertiginoso anche per gli standard della Silicon Valley.