Antitrust, confermate a InfoCamere tre stelle rating di legalità

InfoCamere ha visto riconfermare anche quest’anno il rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ottenendo le tre stelle corrispondenti al massimo livello. Per il Presidente, Lorenzo Tagliavanti “Questo riconoscimento conferma la qualità del nostro impegno quotidiano sui temi della legalità ed è soprattutto uno stimolo per continuare a svolgere le nostre attività nel rispetto di una visione che mette al centro i valori della persona e dei rapporti con le nostre comunità di riferimento, a partire dalle Camere di commercio di cui siamo espressione, le altre Pubbliche amministrazioni, il mondo delle professioni e delle imprese”.

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 volto alla promozione di principi di comportamento etico da adottare in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un riconoscimento - misurato in "stelle" - indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.