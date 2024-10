Arcaplanet inaugura clinica veterinaria Mypetclinic

Arcaplanet, tra i leader del pet-care con oltre 2,4 milioni di clienti fidelizzati, inaugura ufficialmente la clinica veterinaria Mypetclinic di Milano. La struttura, sita in viale Daniele Ranzoni 10, è stata inaugurata il 27 e 28 settembre scorsi, con una serie di attività volte a coinvolgere ed informare il pubblico sull'importanza della prevenzione per la salute del cucciolo. Mypetclinic è un gruppo di cliniche veterinarie polispecialistiche, un punto di riferimento per chi pone la salute del proprio animale domestico al centro. Il gruppo è nato nel 2023, grazie all'acquisizione da parte di Arcaplanet delle prime tre cliniche veterinarie: Milano viale Ranzoni, e due strutture a insegna Happy Friends site a Curno (Bg) e Verano Brianza (Mb), attualmente in fase di rebranding a insegna Mypetclinic.

Nell'estate del 2024 si è aggiunta la quarta clinica Mypetclinic, situata a Brugherio presso il Centro Commerciale Bennet, in provincia di Monza-Brianza che sarà inaugurata il prossimo 5 ottobre. La mission di Mypetclinic è quella di migliorare la salute non solo attraverso la cura, ma anche attraverso la prevenzione costante, finalizzata ad aumentare la longevità dei cuccioli e migliorarne la qualità della vita, incentivando una maggiore consapevolezza sulla necessità di controlli periodici e cure appropriate, con trasparenza sui servizi e sui costi connessi.

Nelle strutture sono presenti una pluralità di competenze altamente professionali per garantire servizi d’eccellenza e cure veterinarie accurate e di qualità con personale qualificato, protocolli clinici aggiornati e strumentazioni di ultima generazione. Dalle consulenze di medicina generale al pronto soccorso H24, dalla chirurgia all'ecografia e radiologia, passando per il laboratorio di analisi e per l'assistenza alla degenza. Arcaplanet ha stipulato una convenzione con Mypetclinic per offrire una serie di vantaggi sulle prestazioni veterinarie di medicina di base e visite specialistiche ai clienti titolari di Arcacard.