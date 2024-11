Armani, progetto immobiliare in South Florida

Il Gruppo Armani annuncia una partnership con un'importante società di sviluppo immobiliare della South Florida per creare un emblematico complesso residenziale nel cuore di Pompano Beach. Armani/Casa Residences Pompano Beach offrirà una collezione limitata di 28 residenze, ciascuna delle quali sarà un’opera eccezionalmente realizzata. Questa enclave fonde uno stile di vita lussuoso con la serenità della sua posizione nella natura incontaminata in riva all’oceano. I residenti si immergeranno nello stile di vita di cui Armani è sinonimo, in un contesto appartato e intimo.

Il complesso vanta viste a 360 gradi e la privacy di un'unica unità residenziale per ogni piano in ciascuna delle due torri che lo compongono. Progettate dallo studio G3 Architecture, con gli esterni curati da West 8, le residenze offrono uno stile originale e un livello di esclusività e servizi alto. "Questo nuovo progetto residenziale, il terzo negli Stati Uniti, è uno dei più esclusivi tra quelli che ho realizzato ad oggi - afferma Giorgio Armani -. L'integrazione tra l'architettura, il paesaggio naturale e l'oceano mi sono stati di grande ispirazione, e sono stato altresì entusiasta di poter lavorare per una clientela esigente a cui trasmettere la mia visione in totale libertà".

"Siamo entusiasti della partnership con il celebre designer di moda Giorgio Armani che sta espandendo il suo marchio a condomini di lusso - commenta Tomas Sinisterra di SP Developments -. Armani/Casa Residences Pompano Beach porta un nuovo canone di eleganza a questo distretto, facendone una meta privilegiata per chi intende vivere in un contesto condominiale raffinato con un design d’eccezione".

Ubicate al 1550 N Ocean Blvd, le Armani/Casa Residences Pompano Beach cominceranno ad accettare prenotazioni dall'autunno 2024, con il supporto alle vendite e al marketing offerto da Fortune Development Sales.