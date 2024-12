Autostrade, Oliveri (Aspi): "Hanno contribuito a sviluppo economico e sociale del Paese”

“Le autostrade sono state uno dei contributori forti per lo sviluppo economico e per la coesione sociale del nostro Paese. Questo loro ruolo centrale rimarrà anche in futuro perché l'Italia si muove su gomma”. Così la presidente di Autostrade per l’Italia, Elisabetta Oliveri, rispondendo alle domande dei cronisti al MAXXI dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica, allestita all’interno del museo nazionale delle arti del XXI secolo, dal titolo: ‘Italia in movimento. Autostrade e futuro’. Una esposizione che sarà possibile visitare dal 6 dicembre 2024 fino al 2 febbraio 2025.