Barbaro: “Legge 394 che disciplina le aree protette va assolutamente adeguata”

“Stiamo cercando di coinvolgere anche le associazioni ambientaliste per portare un contributo all'adeguamento della legge 394 che disciplina le aree protette sul nostro territorio. Dobbiamo dare continuità ai confronti per trovare le proposte che indirizzeranno i prossimi anni.” Queste le parole di Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato, alla due giorni di confronto “Stati Generali delle Aree protette italiane” organizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con Federparchi-Europarc Italia.