Barilla aderisce a 'M’Illumino di Meno', spegnerà luci sede Parma

Coerente con il suo principio di sostenibilità Barilla, in occasione della XXI Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, aderisce anche quest’anno all’iniziativa 'M’Illumino di Meno' spegnendo, nella giornata di mercoledì 19 febbraio, le luci dei propri locali, siti presso la Sede di Parma.

"Un gesto simbolico - si legge in una nota - per sottolineare l’importanza della sensibilizzazione su temi fondamentali come l’efficienza energetica e la riduzione dell’impatto ambientale. L’attenzione di Barilla - continua la nota - verso la sostenibilità non si limita a gesti, ma è al cuore delle sue strategie aziendali. Presente in oltre 100 paesi con 30 comprensori produttivi dislocati a livello globale, Barilla continua a perseguire una visione incentrata sul garantire un’alimentazione di qualità e massima attenzione alla responsabilità ambientale". Attraverso la propria missione 'La gioia del cibo per una vita migliore' "l’azienda seleziona con cura le materie prime e privilegia filiere sostenibili, senza mai tralasciare l’impegno per le persone e per il pianeta. Il percorso di Barilla nella valutazione dell’impatto ambientale si traduce in strategie concrete per affrontare le sfide nel minimizzarlo. In questa direzione l’Azienda investe costantemente in innovazione e soluzioni tecnologiche per abbattere le emissioni di gas serra, promuovendo l’utilizzo di energie rinnovabili e l’adozione di modelli produttivi più sostenibili. Un obiettivo chiaro: accelerare la transizione energetica, garantendo un equilibrio tra crescita e responsabilità ambientale".

Come dimostra anche l’ultimo Rapporto di Sostenibilità 2023, Barilla continua il suo impegno per delle migliori prestazioni ambientali dei propri plant e una maggiore efficienza energetica, registrando progressi significativi. Per garantire la trasparenza nelle proprie performance ambientali, Barilla aderisce alle iniziative promosse dal Carbon Disclosure Project (CDP), un’organizzazione internazionale che permette alle imprese di misurare e rendicontare il proprio impatto ambientale oltre ad investire nell’ammodernamento dei propri impianti produttivi e nell’adozione di nuove tecnologie per ottimizzare le performance energetiche.

Gran parte dell’energia elettrica acquistata dal Gruppo Barilla, ad oggi, arriva da fonti rinnovabili certificate GO (Garanzia d’Origine). L’azienda produce 411.241 kWh di energia elettrica tramite cogenerazione, migliorando l’efficienza e riducendo le emissioni, oltre ad aver investito nel solare, generando 9.990 kWh da impianti fotovoltaici. I consumi indiretti, invece, ammontano a 1.167.792 kWh di energia elettrica rinnovabile utilizzata. Parallelamente, l’Azienda è impegnata nella diminuzione delle emissioni di gas serra, con un calo dell’8% per le emissioni dirette e del 4% per quelle indirette rispetto al 2022. Anche la gestione dei rifiuti segue un approccio sostenibile, con il 92% dei materiali avviato al riciclo o al recupero energetico.

Il 2023 è stato anche un anno dedicato agli investimenti per Barilla, con oltre 10 milioni di euro per operazioni di ottimizzazione dei processi, miglioramenti nei sistemi degli impianti, soluzioni di efficientamento energetico e istallazioni di impianti di autoproduzione da fonte rinnovabile, grazie ai quali è stato stimato un risparmio annuo di circa 24.713 GJ di energia e la prevenzione di 2.055 tonnellate di CO2eq di emissioni. A ulteriore conferma dell’impegno verso le energie rinnovabili, all'inizio del 2024 è stato inaugurato un nuovo impianto fotovoltaico presso il plant di Rubbiano, il più grande e sostenibile sughificio d’Europa, per cui il Gruppo ha investito 1,65milioni di euro.

Complessivamente, nel 2023, Barilla ha ridotto il consumo di energia di circa il 6% rispetto al 2022 con una diminuzione del 9% dei consumi diretti e del 3% di quelli indiretti.

Con questi risultati, Barilla conferma il proprio impegno concreto nella costruzione di un futuro più verde, continuando a perseguire un equilibrio tra innovazione, crescita e responsabilità ambientale, per generare valore duraturo per le persone e per il pianeta.