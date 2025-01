Barilla, grande successo per 'Mi prendo il mondo', tra storia, cultura e futuro

Nel corso della manifestazione la presentazione del libro "Made in Italy. Barilla" che racconta la storia dell'azienda.

Grande successo di pubblico per la partecipazione di Barilla a “Mi Prendo il Mondo”, spin-off del Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con la Città di Parma – Capitale Europea della Gioventù 2027, che ha animato oltre 9.000 giovani al Paganini Congressi con incontri, laboratori e dialoghi tra generazioni. In occasione del festival, l’azienda ha contribuito attivamente al dibattito culturale e gastronomico, con l’obiettivo di condividere la sua storia e la sua visione del futuro, valorizzando il proprio saper fare e il legame tra impresa e cultura.

Nel corso della manifestazione, infatti, la presentazione del libro "Made in Italy. Barilla" con l’autrice Annarita Briganti ha raccontato la storia dell'azienda di Parma e il suo ruolo iconico nel diffondere le eccellenze italiane nel mondo, un percorso iniziato dalla visione di Pietro Barilla, che nel 1877 aprì a Parma una bottega di pane e pasta, per poi raggiungere i traguardi storici di una realtà che oggi è presente con i propri prodotti in tanti Paesi del mondo. A seguire, il pubblico ha avuto l’opportunità di visitare l’Archivio Storico Barilla, scoprendo documenti, immagini e oggetti che ripercorrono 148 anni di storia aziendale e gastronomica.

Fondata nel 2004 a Parma, Città Creativa Unesco per la gastronomia, Academia Barilla è un polo internazionale dedicato alla divulgazione della cultura culinaria italiana. La struttura dispone di 18 postazioni di cucina pratica, spazi polifunzionali, un auditorium con cucina centrale per show cooking dal vivo e un customer collaboration center con tecnologie multimediali avanzate. Le sue attività si sviluppano attorno ai pilastri della dieta mediterranea, della sostenibilità in cucina e della valorizzazione dei giovani talenti e dei professionisti affermati del settore gastronomico.

Cuore culturale di Academia Barilla è la sua Biblioteca Gastronomica, la più ricca e importante in Europa nel suo genere, con oltre 15.000 volumi, di cui alcuni risalenti al XVI secolo, e 30 testate periodiche di difficile reperibilità. Il patrimonio documentale è arricchito da una collezione unica di oltre 5.000 menù storici italiani e internazionali e da un’innovativa guida virtuale in realtà aumentata che accompagna i visitatori nella scoperta del sapere gastronomico.

Nato nel 1987 per volontà di Pietro Barilla, l’Archivio Storico raccoglie, conserva e valorizza il materiale storico relativo alla lunga vita dell’azienda e dei marchi di proprietà del Gruppo Barilla. Le funzioni primarie dell’Archivio Storico consistono nel recuperare la memoria del passato, conservare con i più corretti criteri i materiali e la documentazione, e valorizzarli perché tornino a circolare nella cultura di Barilla e nella più vasta realtà sociale. Per questo, il patrimonio oggi conservato nell’archivio compatto è gestito da un sistema informativo proprietario che permette la ricerca in tempo reale, attraverso un "thesaurus" di migliaia di parole chiave, di documenti dalle caratteristiche fisiche assai diverse: dai manoscritti agli stampati commerciali, dai gadget alle pellicole, dalle fotografie agli oggetti, dai periodici alle trafile della pasta.

Il patrimonio storico del Gruppo Barilla è anche una risorsa accessibile a tutti grazie al sito dell’Archivio Storico (www.archiviostoricobarilla.com) e grazie alla digitalizzazione del patrimonio conservato nella sede di Parma. L’Archivio Storico Barilla è stato inoltre dichiarato dal Ministero della Cultura “sito di notevole interesse storico” perché “racconta l’evoluzione del costume italiano”.