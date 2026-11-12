La decisione sul successore di Christine Lagarde alla presidenza della Bce si avvicina e i vari paesi iniziano a scoprire le proprie carte, in quella che è ormai una corsa a due fra lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, ex presidente della Banca di Spagna, e l'olandese Klaas Knot, già al vertice della banca centrale dei Paesi Bassi. E in questa partita naturalmente oltre al profilo personale dei due candidati - di altissimo livello — pesano soprattutto le posizioni dei possibili alleati e il 'prezzo' richiesto per il loro sostegno.

Sulla scacchiera della politica, secondo il Financial Times, ma non solo, lo spagnolo potrebbe contare sul sostegno della Francia che - dopo l'addio della Lagarde - punta però a riconquistare un posto di rilievo nel Comitato esecutivo. A favore di Hernández de Cos, l'opinione (tutta da verificare) secondo cui sarebbe espressione di una posizione da 'colomba', decisamente importante per Parigi, che al momento è l'economia dell'Eurozona con la situazione più critica sul fronte dei conti pubblici. Conti che sono direttamente influenzati dalla politica monetaria più o meno restrittiva che la Bce adotterà nel dopo-Lagarde.

La Germania, che punta anch'essa a una posizione di alto livello tra gli altri incarichi vacanti (capo economista e membro del board), per l'uscita di Philip Lane e Isabel Schnabel, mantiene invece una posizione in apparenza più defilata. Sulla carta, Berlino avrebbe una maggiore affinità per Knot, che ai tempi della guida della banca centrale olandese non ha nascosto la predilezione per posizioni da "falco". Il FT riferisce però di una possibile sorpresa (quindi di un sostegno allo spagnolo), se Berlino dovesse ottenere la carica di capo economista della BCE, che si renderà vacante a maggio al termine del mandato di Philip Lane – un ruolo che in precedenza era considerato una priorità per la Francia.

Il braccio di ferro si consumerà a Dublino anche se la questione non è ufficialmente all'ordine del giorno e saranno assenti i due attori principali: infatti il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è assorbito dalla campagna elettorale per il voto del 29 novembre, mentre il primo ministro olandese Rob Jetten ha annullato la sua presenza a causa di gravi problemi interni alla sua coalizione di governo, che rischia di andare in frantumi.

Per entrambi una 'vittoria' per la poltrona più alta della Bce sarebbe un ottimo viatico sul fronte interno. Ad anticipare le possibili posizioni sono stati da una parte Carlos Cuerpo, ministro dell'Economia spagnolo, per cui l'ex governatore della Banca di Spagna e attuale presidente della Banca dei Regolamenti Internazionali "conosce la BCE a fondo e ha una mano ferma, ma sempre capace di trovare un consenso"; dall'altra il suo omologo olandese, Eelco Heinen, ha definito Knot un "candidato eccellente" che "ha una comprensione molto chiara del mandato della BCE e possiede una grande esperienza per ricoprire questo ruolo".

Peraltro negli ultimi giorni, Knot ha cercato di smussare la propria immagine di "falco" dal momento che per essere eletto, ha bisogno del sostegno di almeno 16 dei 21 Paesi dell'area euro che rappresentino il 65% della popolazione. Visti i loro problemi di conti pubblici non sono pochi i paesi mediterranei preoccupati all'idea di avere un sostenitore della linea dura alla guida della Bce nel caso soppiasse una crisi del debito. Sotto questo profilo, Hernández de Cos è in vantaggio: oltre a godere di una solida reputazione tecnica, mantiene un profilo più flessibile.

L'incontro di Dublino è comunque il preludio del cruciale Consiglio europeo di Bruxelles del 26-27 novembre, in cui emergeranno i vari schieramenti e le posizioni in campo. L'UE punta a formalizzare la nomina per la massima carica a Francoforte entro la fine dell'anno, ma al contempo dovrà chiudere il pacchetto di nomine per tre dei sei seggi dell’influente Comitato esecutivo, l’organo che determina l’indirizzo della banca centrale. In teoria, spetta al presidente della BCE assegnare queste deleghe; in pratica, tuttavia, le nomine dipendono da un’intesa raggiunta tra le rispettive capitali.

Anche Parigi vorrebbe la poltrona di capoeconomista, un incarico considerato il secondo per importanza, dopo la presidenza, all'interno della Bce. Per Berlino però l'ipotesi di un presidente della BCE spagnolo affiancato da un capo economista francese viene giudicata inaccettabile dalla Germania e da altri paesi del Nord Europa. In questa querelle c'è anche una dimensione di genere: sono maschi due forti candidati che Berlino potrebbe esprimere, mentre la Francia potrebbe puntare sull’ex ministra per gli Affari europei, Laurence Boone – economista che attualmente ricopre il ruolo di direttrice generale per la Francia presso la banca spagnola Santander – e Agnès Bénassy-Quéré, vicegovernatrice della Banca di Francia. "Abbiamo ottimi candidati, e soprattutto ottime candidate", ha osservato Emmanuel Moulin, governatore della Banca di Francia.

Il processo di nomina dei membri del Comitato esecutivo della BCE infatti non tiene conto solo di quote geografiche, ma anche del fattore cruciale della rappresentanza di genere. Come ricorda El Pais, con l’uscita di scena di Lagarde e Schnabel, il Consiglio direttivo della BCE rimarrebbe privo di componenti femminili (come evidenzia un’analisi del think tank Bruegel, attualmente nessuna donna è a capo di una banca centrale nazionale nell’area euro). Se tutti i loro sostituti dovessero essere uomini, i vertici della BCE diventerebbero interamente maschili per la prima volta dal 2014. Alla fine comunque la Francia, conclude il Financial Times, potrebbe accontentarsi della poltrona di membro del comitato esecutivo della BCE con delega alle operazioni di mercato. Ovviamente candidando una donna.