Bellucci (Fdi): "Terzo settore partner stabile per le Istituzioni nel terzo millennio"

"Un piacere intervenire in apertura dell’evento per i 30 anni dalla nascita del Terzo Settore in Italia. Solidarietà, partecipazione, impegno sociale, difesa dei più fragili, volontariato sono alcuni dei tanti valori che questo mondo tutela e diffonde. Un tesoro italiano, unico a livello internazionale, verso cui come Governo stiamo riservando la fattiva attenzione per riconoscere la pari dignità pubblico e privato sociale. Esportando questo Made in Italy della solidarietà sociale anche in Europa, in quanto modello sul quale fondare l’economia sociale di mercato". Così il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, all’evento che si è tenuto a Roma, dal titolo “30 anni di Terzo settore: la Solidarietà oggi è un lusso?”.

"La libera iniziativa dei cittadini associati nell’interesse generale è, infatti, un pilastro imprescindibile per la costruzione del bene comune. Il nostro impegno come Esecutivo, e mio personale come delegata dal Presidente Meloni al Terzo settore, sarà sempre quello di essere presenti e continuare a dialogare e confrontarci insieme, in alleanza, dando sempre più attuazione all’amministrazione condivisa tra pubblico e privato sociale. Il Terzo Settore del terzo millennio deve essere un partner stabile delle Istituzioni", ha concluso.