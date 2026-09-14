Corsa senza freni per i prezzi di benzina e diesel oggi, lunedì 14 settembre. Secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è di 2,107 euro al litro per la benzina e 2,216 euro per il gasolio. In autostrada, invece, il prezzo medio self è di 2,198 euro per la benzina e 2,293 euro per il gasolio.

Senza il taglio dell’accisa – che scade giovedì – il prezzo del gasolio raggiungerebbe oggi un nuovo record storico a 2,384 euro al litro. E gli ultimi eventi del fine settimana - i nuovi attacchi degli degli Houthi yemeniti all'Arabia Saudita e la conquista di Bab el Mandeb - devono ancora riflettersi sui prezzi alla pompa. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Per Tamoil rileviamo un rialzo di tre centesimi su benzina e gasolio.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 22mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 2,107 euro/litro (compagnie 2,112, pompe bianche 2,093), diesel self service a 2,217 euro/litro (compagnie 2,223, pompe bianche 2,195). Benzina servito a 2,233 euro/litro (compagnie 2,278, pompe bianche 2,129), diesel servito a 2,340 euro/litro (compagnie 2,390, pompe bianche 2,232). Gpl servito a 0,742 euro/litro (compagnie 0,750, pompe bianche 0,738), metano servito a 1,823 euro/kg (compagnie 1,818, pompe bianche 1,790), Gnl 1,718 euro/kg (compagnie 1,727 euro/kg, pompe bianche 1,728 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 2,107 euro/litro (2,322 il servito); IP a 2,113 (2,267 servito); Q8 a 2,120 (2,257 servito); Tamoil a 2,104 (2,155 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,220 (2,437 servito); IP a 2,219 (2,372 servito); Q8 a 2,235 (2,363 servito) e Tamoil a 2,210 (2,259 servito).