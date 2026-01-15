Beverage: giovani promuovono birra analcolica, per 6 su 10 gusto paragonabile a originale

Gusto, sapore e intensità della birra analcolica convincono i giovani. A certificare il crescente successo della bevanda senza alcol, oltre alle performance di mercato in crescita costante dal periodo post-Covid in poi, sono anche i risultati del blind test (assaggio alla cieca) dedicato alla birra analcolica, condotto da AstraRicerche per Heineken Italia. Dall'indagine emerge che quasi il 70% degli intervistati assegna alle 0.0 un punteggio compreso tra 6 e 10, con oltre il 52% nella fascia tra 7 e 10, a testimonianza di un apprezzamento solido e trasversale. Nell'immaginario dei più giovani è inoltre percepita come una bevanda "cool": 6,5 milioni di Millennials e Gen Z la considerano tale, 2,4 milioni la consumano ogni settimana, mentre oltre un terzo la sceglie almeno una volta al mese. Le evidenze della ricerca rappresentano per Heineken la conferma della validità dell'indirizzo intrapreso, a testimonianza di un approccio pionieristico che l'azienda ha dimostrato di adottare con coerenza nel tempo. Il segmento delle analcoliche costituisce infatti una priorità strategica a livello globale ed è parte dell'obiettivo centrale dell'azienda: offrire un portafoglio prodotti completo, di qualità e in grado di rispondere ai bisogni di consumo e alle abitudini di convivialità in rapido cambiamento.