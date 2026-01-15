circle x black
Cerca nel sito
 

Beverage: giovani promuovono birra analcolica, per 6 su 10 gusto paragonabile a originale

15 gennaio 2026 | 10.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gusto, sapore e intensità della birra analcolica convincono i giovani. A certificare il crescente successo della bevanda senza alcol, oltre alle performance di mercato in crescita costante dal periodo post-Covid in poi, sono anche i risultati del blind test (assaggio alla cieca) dedicato alla birra analcolica, condotto da AstraRicerche per Heineken Italia. Dall'indagine emerge che quasi il 70% degli intervistati assegna alle 0.0 un punteggio compreso tra 6 e 10, con oltre il 52% nella fascia tra 7 e 10, a testimonianza di un apprezzamento solido e trasversale. Nell'immaginario dei più giovani è inoltre percepita come una bevanda "cool": 6,5 milioni di Millennials e Gen Z la considerano tale, 2,4 milioni la consumano ogni settimana, mentre oltre un terzo la sceglie almeno una volta al mese. Le evidenze della ricerca rappresentano per Heineken la conferma della validità dell'indirizzo intrapreso, a testimonianza di un approccio pionieristico che l'azienda ha dimostrato di adottare con coerenza nel tempo. Il segmento delle analcoliche costituisce infatti una priorità strategica a livello globale ed è parte dell'obiettivo centrale dell'azienda: offrire un portafoglio prodotti completo, di qualità e in grado di rispondere ai bisogni di consumo e alle abitudini di convivialità in rapido cambiamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza