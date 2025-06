Biotech, Greco (Assobiotec): "Il settore vale in Italia quasi 50 miliardi e occupa circa 80 mila addetti"

“Per la prima volta abbiamo inquadrato il settore biotech in Italia, trovando 5 mila aziende per 50 miliardi di fatturato e 80 mila addetti. Questi sono i numeri che oggi caratterizzano le biotecnologie in Italia attraverso i vari settori”, lo dichiara Fabrizio Greco, presidente di Federchimica Assobiotec a margine dell’assemblea 2025 dell’associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, tenutasi all’Auditorium della Tecnica a Roma. “Il futuro è quello di una crescita di circa due volte e mezzo quella di oggi, entro il 2030. L’Italia dovrà far parte di questa crescita e dobbiamo far si che anche la politica identifichi le biotecnologie come settore chiave nel nostro Paese”.