Blue Green Economy Award 2026: Rubino (Santeria S.p.A. società benefit), 'ogni azienda può fare un piccolo passo in tema di tutela ambientale'

" Avevamo voglia di creare un polmone verde nella città di Milano che fosse fruibile da tutti i cittadini in più ore del giorno. Riteniamo che come noi ogni azienda possa fare un piccolo passo in tema di tutela ambientale". Questo il messaggio di Lorenzo Rubino Head of PR & Community, Impact Manager Santeria S.p.A. società benefit. una delle aziende vincitrici del Premio Quadrifoglio nella categoria Sostenibilità Ambientale - Piccole Imprese, assegnato nell'ambito del Blue Green Economy Award 2026 tenutosi a Napoli.